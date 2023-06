﻿„Ein bisschen paranoid“: Danger Dan über den Erfolg mit der „Kunstfreiheit“

Hannover. 40 Jahre ist Danger Dan gerade geworden. Der Rapper der Antilopen Gang feierte das zwei Tage lang mit Konzerten auf der Berliner Freiluftbühne Wuhlheide und der Veröffentlichung eines Livealbums seiner „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“-Tour. Am 9. Juni spielt er in Hannover. Ein Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich spreche mit einem Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises. Was kann da noch kommen?

Wir sind gespannt.

Es ist auf jeden Fall eine Menge passiert seit dem „Kunstfreiheit“-Album.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war eine opulente Zeit. Mein Leben war immer unplanbar und unkalkulierbar, und die letzten zwei Jahre haben das noch einmal gezeigt. Es war wild, ich habe viele tolle Sachen erleben können, und es war gleichzeitig auch ganz schön viel.

Danger Dan *1. Juni 1983 in Aachen. Danger Dan, mit bürgerlichem Namen Daniel Pongratz, hatte schon eine Karriere als Mitglied der antifaschistischen Rapband Antilopen Gang („Beate Zschäpe hört U2“), als er 2020, im ersten Lockdown der Corona-Pandemie, Klavierlieder aufzunehmen begann. Das Lied „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ und das gleichnamige Soloalbum wurden zum Triumph. Danger Dan wurde von Publikum und Feuilletons gefeiert. Auftritte in Fernsehsendungen wie dem „ZDF Magazin Royal“ (mit dem Starpianisten Igor Levit) und in immer größeren Hallen sowie die Auszeichnung mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Musik folgten. Im November 2022 entstand eine Live-Version des Albums, das bei Streichquartettbegleitung im Berliner Admiralspalast aufgenommen wurde. „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt (Live in Berlin)“ (Antilopen Geldwäsche/Warner), ein Doppelalbum, ist am 1. Juni erschienen.

War es auch manchmal zu viel?

Ganz klar. Ich komme mir schlecht vor, zu jammern, denn für die meisten Musiker waren die letzten zweieinhalb Jahre wirklich scheiße, und bei mir lief es wirklich gut. Aber obwohl ich erleben durfte, wovon, glaube ich, alle Musiker träumen, habe ich irgendwann Ende vergangenen Jahres gemerkt: Langsam ist genug. Ich hatte da fast 150 Konzerte gespielt. Ich werde jetzt plötzlich auf der Straße erkannt, sogar in der Sauna von so vielen Leuten angesprochen, dass ich keine Lust mehr habe, in die Sauna zu gehen. Solche Sachen machen einen manchmal ein bisschen paranoid. Das sind negative Nebeneffekte dieses so schönen Erfolges, die am Ende aber auch belastend sind und in ihrer Summe Spuren hinterlassen.

„Ich hatte plötzlich zwei Vollzeitjobs“

Tut es dann gut, mal wieder wie zuletzt mit der Antilopen Gang auf Tour zu gehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf jeden Fall. Aber auch das war krass: Ich habe plötzlich zwei Vollzeitjobs, eine Rapband und eine Solistenkarriere. Einer davon reicht eigentlich.

Beim letzten Antilopen-Gang-Konzert hier in Hannover im Capitol ist aufgefallen, wie elegant Sie umschifft haben, dass da plötzlich einer eine fette Solokarriere hat…

Klar. Ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin, dass uns nicht das passiert, was den Absoluten Beginnern passiert ist.

Abwechslung: Danger Dan (vorne) im März 2023 mit der Antilopen Gang im Capitol Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann

Aber es gibt schon den Witz, dass Sie jetzt der Jan Delay der Antilopen Gang sind.

Genau damit setzen wir uns ja auseinander. Panik Panzer und Koljah haben eine starke Identifikation mit dem Projekt, haben im Hintergrund so viel mitgearbeitet, wie wir uns immer unterstützt haben, wenn einer ein Soloprojekt realisiert hat. Und sie konnten jetzt auch ein bisschen chillen. Für mich war das manchmal fast schade.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum?

Ich hatte zum Beispiel auf dem Fusion-Festival meinen bis dato größten Headlinerauftritt und konnte das Gefühl mit niemandem teilen. Da habe ich die beiden sehr vermisst.

„Uns war die Erwartung des Publikums immer recht schnuppe“

Was im Capitol auch auffiel, war die unterschiedliche Publikumsreaktion. Beim Konzert vor drei Jahren war das eine nette, etwas schrullige Abwechslung, als Sie sich an Ihr Klavier gesetzt haben. Jetzt wurde es wie der Höhepunkt des Abends gefeiert. Müssen Sie da aktiv gegensteuern? Wollen Sie das überhaupt?

Ich glaube nicht. Uns war die Erwartung des Publikums immer recht schnuppe. Höchstens, dass wir immer dann, wenn die Erwartungshaltung des Publikums klar war, einen gewissen Oppositionsdrang verspürten und genau die nicht erfüllten.

Das Albumcover: Danger Dans „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt – Live“. © Quelle: Antilopen Geldwäsche/Warner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt das Livealbum. Wann haben Sie sich entschlossen, das aufnehmen zu lassen?

Irgendwann, als wir begonnen hatten, live mit dem Streichquartett zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich das Studioalbum nicht mehr hören kann, weil ich einfach viel geübt hatte und merkte, dass ich es besser kann. Ich bin in diese Rolle des singenden Pianisten eingetaucht und fand es schade, dass ich das nicht festgehalten habe. Ich bin nicht fehlerfrei; ich bin nicht Igor Levit. Aber das gehört am Ende auch dazu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Musik, die berührt, ist am Ende ja auch keine olympische Disziplin.

Genau. Wobei ich glaube, dass auch Igor Levit Fehler macht, aber nur er selber die hört, weil er eben auch perfekt hört.

„Es macht ja schon Bock“

Bedeutet die Veröffentlichung des Livealbums so etwas wie das Ende einer Ära?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht, denn es macht ja schon Bock. Ich freue mich auf diesen vorläufigen Abschluss. Ich freue mich auf diese große Party…

Sie feierten unter anderem zwei Tage lang auf der Berliner Wuhlheide Ihren 40. Geburtstag…

Genau, und wenn diese Konzerte jetzt vorbei sind, möchte ich Abstand gewinnen und ein Resümee ziehen: Geht es mir besser oder schlechter als vorher? Jedenfalls: Hätte mich mit 30 jemand gefragt, was ich an meinem 40. Geburtstag mache, hätte ich niemals gesagt: An meinem 40. Geburtstag spiele ich als Pianist in der Wuhlheide mein Klavieralbum. Bundeskanzler hätte realistischer geklungen. Oder Clochard in Paris. Aber das Szenario jetzt? Nein. Darum: Wie es danach weitergeht, weiß ich einfach nicht. Ich habe aber das Gefühl, jetzt müssen wir erst mal mit der Antilopen Gang weitermachen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„In Hannover bin ich auf mich allein gestellt“

Machen solche runden Geburtstage etwas mit Ihnen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich würde gerne behaupten, es lässt mich kalt. Aber es fühlt sich doch anders an. Das Gute ist: Ich habe das Gefühl, mein Leben wurde erst so richtig cool, als ich 30 geworden bin. Und früher hatte ich immer gedacht, mit 30 ist das Leben vorbei – man muss ein Eigenheim finanzieren und die Kinder großziehen und ist in der Disco der Älteste. Genauso glaube ich, dass diese Horrorvorstellung, 40 zu sein, nicht stimmen kann. Ich kenne genug Leute, die über 40 sind, die Spaß und es faustdick hinter den Ohren haben. Sie haben vor allem nicht mehr diesen furchtbaren Druck, irgendwas erreichen zu müssen. Das wünsche ich mir auch; es würde mir auch gut tun.

Lesen Sie auch

Ein paar Tage nach diesem Geburtstag spielen Sie in Hannover auf der Faust-Wiese. Sind Sie dann in Übung oder komplett im Eimer?

Ich glaube, wir sind dann in Übung. Aber wir müssen Sachen umstellen. In der Wuhlheide habe ich ganz viel Unterstützung. In Hannover bin ich wieder auf mich allein gestellt. Und ich nehme mir seit Tagen vor, dafür zu üben, und muss gestehen: Ich habe noch nicht geübt. Wer also Angst hat, dass es zu perfekt sein könnte: Die ist unbegründet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Danger Dan spielt am 9. Juni auf der Faust-Wiese in Hannover-Linden. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 49 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 55 Euro.

HAZ