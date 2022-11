﻿„Dark Ride“: Wie das Orchester im Treppenhaus Musik zum Erlebnis macht

Mit seinem „Klangblasen-Festival“ hat das Orchester im Treppenhaus in Hannover knapp 2000 Menschen für klassische Musik begeistert – unter anderem mit einem Wandelkonzert in einem Abbruchhaus.

Hannover. So musste es wohl enden. Mehr als 40 Konzerte vor knapp 2000 Gästen hat das Orchester im Treppenhaus in den vergangenen Tagen gespielt. Zum ersten Mal hat das Ensemble an seinem Heimatort Hannover in der geballten Form eines Festivals eine Werkschau präsentiert: neun Programme an sechs Spielorten. Und jetzt, lange nach dem andernorts üblichen Konzertschluss um 22 Uhr, sitzen zwei Dutzend Besucherinnen und Besucher irgendwo in einem Abbruchhaus am Rande der Fußgängerzone und können kaum glauben, was hier passiert.

Zu sehen gibt es nichts. Eine undurchdringliche Finsternis hat alle Konturen geschluckt. Die Wände, der Stuhl, auf dem man wohl sitzen muss, der Nachbar oder die Nachbarin: Alles nicht zu erkennen. Und so ahnt man auch nicht, dass direkt vor der eigenen Nase zwei Musikerinnen und zwei Musiker sitzen, die nun tatsächlich wie aus dem Nichts zu spielen beginnen. Ein sanfter, auf markante Art edler und erhabener Klagesang hebt an: der langsame Satz aus einem Beethoven-Streichquartett.

Ein Konzert als Erlebnis

In der Dunkelheit sind die Sinne auf fast unnatürliche Weise geschärft, dazu der Überraschungsmoment: So kommt es, dass es sich anfühlt, als strichen die Bögen nicht nur über die Saiten der unsichtbaren Instrumente, sondern auch über die Seele der Hörers. Man hört hier nicht einfach irgendein Klassik-Stück – diese Musik ist ein Erlebnis.

Damit hat das Orchester im Treppenhaus erreicht, was alle Musikerinnen und Musiker als Ideal anstreben. Der Aufwand dafür war gewaltig. Das Ensemble um seinen künstlerischen Leiter Thomas Posth hat die ehemalige Filiale eines Outdoor-Ausrüsters in der Schmiedestraße kurz vor dem Abriss noch einmal komplett umgestaltet. Die Räume sind jetzt eine Abfolge von Bühnenbildern. Das Publikum wird in kleinen Gruppen im Halbstundentakt durch den Parcours geschleust. Nach 30 Durchgängen in sechs Tagen haben immerhin gut 800 Menschen die Wunderkammern durchlaufen.

Musikalische Bettgeschichten

Es gibt darin viel Überraschendes, Lustiges, Interessantes: einen surrealen Schrottplatz etwa, in dem ein Bratscher und ein Akkordeonist eine Art Fliewatüüt mit Neuer Musik antreiben. Eine von einem Pianisten und einem Tänzer behauste Klanghöhle und ein sonderbares barockes Schlafzimmer, in dem defekte Puppen von der Decke baumeln und ein Duo aus Querflöte und Oboe d’amore seine musikalischen Bettgeschichten ausbreitet.

Kurz vor dem Ziel rauscht sogar noch eine Bratscherin an Seilen schwebend durchs Treppenhaus und widerlegt so eindrucksvoll den Ruf des Phlegmatischen, der den Spielern dieses Instruments anhaftet. All diese Kunststücke sind sehr virtuos und unterhaltsam – und doch wohl nur die Vorbereitung auf das spektakulär schlichte Beethoven-Finale in der Dunkelkammer.

Neue Musik zum Tanzen

„Dark Ride“ nennt das Orchester im Treppenhaus das außergewöhnliche Wandelkonzert, bei dem Musik, bildende Kunst und Performance ineinandergreifen. Und so aufwendig das Konzept auch sein mag: Der Bau und Betrieb von Sälen wie der Elbphilharmonie ist bei Weitem aufwendiger.

Dort folgen die Konzerte in der Regel teils Jahrhunderte alten Ritualen. Die Treppenhausmusiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, gegen solche Rituale anzuspielen und erreichen damit ein Publikum, das sonst nicht zu klassischen Konzerten kommen würde. "Klangblasen-Festival" haben sie ihre Werkschau in Anspielung auf die unterschiedlichen sozialen Blasen genannt, die sich bei ihren Auftritten vermischen.

Let’s Dance: Das Orchester im Treppenhaus spielt „Disco“ beim Klangblasen-Festival im Pavillon. © Quelle: Andreas Graf

Natürlich kann man nicht für jedes Programm einen eigenen Konzertparcours erreichten. Doch das Prinzip, ein musikalisches Erlebnis durch ungewohnte Formate zu schaffen, ist unbedingt zukunftsweisend. Und es geht auch viel einfacher. Mit „Disco“ etwa hat das Ensemble beim Festival knapp 600 Besucherinnen und Besucher im Pavillon mit Neuer Musik zum Tanzen gebracht. Dieses Projekt lässt sich recht leicht auch andernorts realisieren. Im kommenden Mai zum Beispiel in der Elbphilharmonie.