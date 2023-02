﻿Das bieten die Kunstfestspiele Herrenhausen 2023

Ein Humanoid mit Drogenerfahrung, zeitgenössische Zirkuskunst, eine Erdbeben-Messe und Gustav Mahlers gigantische 8. Sinfonie: Die Kunstfestspiele bieten 2023 ein oft erstaunliches und immer opulentes Programm.

Hannover. Das Festival erweitert in diesem Jahr seinen Aktionsraum: Die Eröffnung am 11. Mai findet erstmals im Schauspielhaus statt: Zu sehen ist eine (musikdramatische) Erforschung des Theaterraums des Schweizer Regisseurs Thom Luz. Das Stück „Maison Maeterlinck“ ist eine Koproduktion mit dem von Milo Rau geleiteten Theater in Gent. Der holländische Künstler Dries Verhoeven zeigt für die gesamte Festivaldauer (bis 28. Mai) seine Installation „Happiness“ am Flussufer im Ihmepark: In einem Pavillon gibt ein menschlich aussehender Roboter Auskunft über die Wirkung verschiedener Drogen.