﻿Ganz großes Kino: Maybebop begeistert das Publikum im ausverkauften Theater am Aegi

Hilft gegen den Weihnachtsblues Das A-cappella-Quartett Maybebop begeistert im ausverkauften Theater am Aegivon Juliane Moghimi

„Mehr Lametta“: Maybebop mit ihrem Weihnachtsprogramm im Theater am Aegi.

Hannover. Gründe, im Dezember einen heftigen Blues zu schieben, gibt es viele: Stress beim Geschenkekauf, keksbedingte Gewichtszunahme, Festtagspannen in der Küche und mangelnde Nächstenliebe unter den Menschen. Wem bisher der passende Soundtrack für diese emotionale Gemengelage fehlte, dem hat das A-cappella-Quartett Maybebop dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht: Der "Weihnachtsblues" gehört zu den Glanzstücken der vor wenigen Wochen erschienenen Platte "Mehr Lametta".

Mit dem neuen Album zeigt die Gruppe einmal mehr, wie meisterhaft sie es versteht, sowohl Klassiker der Saison neu zu interpretieren als auch Themen aus dem Hier und Jetzt in neue potenzielle Weihnachts-Evergreens zu gießen. „Danke Jesus“ beispielsweise kommt als ironisch-leichter Popohrwurm daher, ist in Wahrheit jedoch ein bitterböses Satirestück, über die scheinheilige Frömmigkeit der einen ebenso wie über das vollkommen sinnvergessene Weihnachten der anderen.

„Mehr Lametta“

Viele der Songs von „Mehr Lametta“ hat Maybebop nun bei der Weihnachtsshow im Theater am Aegi vorgestellt. Vor ausverkauftem Haus präsentierte die Band einen gut zweistündigen Mix aus kitschigen, besinnlichen, heiteren, melancholischen und tiefschwarzhumorigen Stücken zum Fest. Musikalisch kam das Ganze gewohnt makellos daher, selbst dann noch, als die vier Sänger im Rahmen eines kleinen Quiz fürs Publikum Weihnachtsklassiker rückwärts sangen – in Text und Melodie und vierstimmig!

Die A-cappella-Bewegung: Maybebop im Theater am Aegi. © Quelle: Nancy Heusel

Beim Medley der nervigsten Weihnachtshits und beim bereits zum zehnten Mal in Folge erstellten musikalischen „Flashback“ aus den Radiohits des Jahres bewies Oliver Gies einmal mehr, dass er ein begnadeter Arrangeur ist. Im Flashback durfte natürlich auch „Layla“ nicht fehlen – und die wiederum diente dann als Inspiration für die vom Publikum bestellte Improvisation: Es ist mittlerweile fester Bestandteil jedes Maybebop-Konzerts, dass das Publikum fünf Begriffe und eine Musikrichtung in den Saal ruft, aus denen dann ad hoc ein neues Stück entsteht. Am Donnerstagabend kreierten Gies und Kollegen spontan einen Ballermannhit über eine VW-Bus fahrende Schildkröte mit Corona, die heftig auf die Gaspreisbremse tritt, um den Anhalter Hansi Flick mitzunehmen. Ganz großes Kino!

Weihnachtsprogramm: Maybebop im Theater am Aegi. © Quelle: Nancy Heusel

Neben vielem Neuen gab es auch Maybebop-Weihnachtsklassiker zu hören, darunter den obligatorischen „Gummibaum“, „Bleibt Heiligabend nüchtern“ und die gesungene Medienkritik „Das Programm zu Heiligabend“. Am Ende gab es verdientermaßen stehende Ovationen. Immerhin drei Zugaben erklatschte sich das begeisterte Publikum noch: Da war definitiv nirgends mehr eine Spur von etwaigem Dezemberblues.

Zweimal ist das Maybebop-Weihnachtsprogramm noch in Hannover zu erleben: am Sonnabend um 14 Uhr und um 19 Uhr. Für beide Termine gibt es noch wenige Restkarten.

