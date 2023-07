﻿Das Reisedilemma: Wie halten wir es mit dem Fliegen?

Hannover. Jetzt sind wir schon wieder mitten in den Ferien, und noch immer hat sie sich nicht eingestellt, die große Sommerleichtigkeit. Die großen Probleme der Welt ragen immer weiter hinein in eine Zeit, die früher ganz unbeschwert als die schönste des Jahres galt.

Wer eine Reise etwa mit dem Flugzeug oder einem Kreuzfahrtschiff unternimmt, weiß inzwischen, dass dabei Emissionen verursacht werden, die den Klimawandel beschleunigen. Noch vor ein paar Jahren hat man die eigene Vorfreude auf ein weit entferntes Urlaubsziel gern mit anderen geteilt. Jetzt behält man das manchmal lieber für sich.

Fliegen ist etwas peinlich – aber noch immer die praktischste und günstigste Methode, um große Strecken zu überwinden. Wir wissen, dass das nicht ganz richtig ist, und machen doch immer weiter Gebrauch davon. Das Reisen bringt uns in ein Dilemma, das das Vergnügen am Urlaub überschatten kann. Wie kommen wir da bloß wieder raus?

Es gibt immer mehr Flüge

Einer, der eine Antwort darauf haben müsste, ist Christian Rapp vom hannoverschen Reisekonzern Tui. Er ist seit sechs Jahren Nachhaltigkeitssprecher des Unternehmens. Wie erklärt er Menschen, die Flüge ablehnen, dass alles vielleicht doch nicht so schlimm ist? Seine etwas überraschende Antwort: gar nicht. „Wir sind als Unternehmen vor allem mit Kunden in Kontakt, die in den Urlaub fliegen wollen“, sagt Rapp, „und weniger mit denen, die entschieden haben, das nicht zu tun.“

Die Gruppe derer, die Flugreisen ablehnen, ist also nicht so groß, dass diese Haltung zu wirtschaftlichen Problemen bei Reiseveranstaltern führt. „Wir merken nicht, dass die Leute wegen des Flugdilemmas bei den Buchungen zögern“, sagt Rapp.

Tatsächlich steigen die Passagierzahlen nach dem Einbruch durch die Pandemie wieder an: Bei Tui hat man bei den Buchungen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres schon 96 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht und liegt damit im Trend: Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation, eine Einrichtung der Vereinten Nationen, geht davon aus, dass die weltweiten Passagierzahlen die Werte von vor der Pandemie in diesem Jahr um 3 Prozent, 2024 sogar um 4 Prozent übertreffen werden. Die Organisation prognostiziert eine „vollständige und nachhaltige“ Erholung des Wirtschaftszweiges.

Das Dilemma des einzelnen Reisenden wird damit nur umso größer: Von alleine lösen sich die Probleme jedenfalls nicht. Kann man also nur noch im Deister wandern, statt die Welt zu bereisen? Rational betrachtet wäre das wohl der richtige Weg. Doch wer einmal angefangen hat, das Verhalten der Menschen auf diese Weise rational zu betrachten, kann schnell zu dem Schluss kommen, dass das Fliegen nur ein kleines Problem ist, das kaum Einfluss hat auf den Zustand der Welt.

Streng genommen sind nämlich nicht die drei Wochen Urlaub im Jahr das Problem an unserem Lebensstil, sondern die 49 Wochen Alltag. Die meisten von uns richten mit ihrer Arbeit, ihren Wohn- und Essgewohnheiten und ihrem Konsumverhalten mehr Schaden in Umwelt und Atmosphäre an als mit ihren Reisen. Natürlich ist es leichter, auf einen Flug zu verzichten, als seinen Job in der Industrie oder Finanzwirtschaft an den Nagel zu hängen und sich fortan der regenerativen Landwirtschaft zu widmen. Aber es ist eben auch nur ein sehr kleiner Schritt.

Wir suchen die Lösungen bei den anderen

Vielleicht ist auch das ein Grund, warum die Fluggastzahlen nicht sinken: Die Probleme sind zu groß, um sie einfach zu bewältigen. Der Effekt einer individuellen Verhaltensänderung ist oft gering. Es ist daher nicht völlig absurd, Lösungen zu suchen, die nicht bei einem selbst liegen. Tui-Sprecher Rapp zitiert Umfragen, nach denen eine Mehrheit der Befragten angibt, vor allem die Reiseveranstalter seien verantwortlich dafür, mehr Nachhaltigkeit in ihrem Angebot zu schaffen.

Auch wenn die meisten Menschen weiter fliegen, sind sie nicht ignorant gegenüber den Problemen. Sie hoffen nur, dass andere sie lösen. Tui reagiert darauf mit einer gewissen Offenheit. „Ja, wir wissen, dass Flüge Emissionen verursachen“, sagt Sprecher Rapp. Deshalb habe sein Unternehmen nicht nur Ziele zur Reduktion von Emissionen festgelegt, sondern diese auch gerade von unabhängiger Seite validieren lassen. Bis 2030 sollen die Werte bei den Flügen um 24 Prozent sinken, bei Kreuzfahrten um 27,5 Prozent und im Hotelgeschäft sogar um 46,2 Prozent. „Und das ist nur ein Zwischenschritt“, sagt Rapp. 2050 soll vollständige Klimaneutralität erreicht sein.

Die Lösung aller Probleme liegt also in der Zukunft und bei anderen. Ist das zu glauben? „Mit faktenbasierter Kommunikation kann man dem Kunden die Gewissheit vermitteln, dass wir daran arbeiten, das Dilemma aufzulösen“, sagt Rapp. Vielleicht trägt uns eine solche eher sophistische Argumentation noch einmal durch einen unbeschwerten Urlaub. Aber dann lassen wir die Welt ändern.

