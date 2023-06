﻿Von Mozart über Verdi bis Donizetti: Es wird eine Gala im Maschpark

Hannover. Das Hannover Klassik Open Air im Maschpark steht unter dem Motto „Von Wien nach Rom“. Das bedeutet: Am 14. und 15. Juli wird keine vollständige Oper gespielt, es wird viel mehr eine Gala, denn auf dem Programm stehen einzelne Gesangsnummern und Orchesterstücke aus verschiedenen Werken von Mozart, Verdi, Puccini, Leoncavallo und Donizetti.

Am Pult der NDR Radiophilharmonie wird an den Abenden nicht nur ein erfahrener Opernspezialist, sondern ein gebürtiger Hannoveraner stehen: Cornelius Meister. Derzeit ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart, 1980 ist er in Hannover geboren und hat hier auch studiert. Er gastiert regelmäßig an der Wiener Staatsoper und der New Yorker Met, im vergangenen Jahr hat er bei den Bayreuther Festspielen dirigiert.

Heimspiel: Cornelius Meister (hier vor der Staatsoper Stuttgart) kommt für das Klassik Open Air in seine Geburtsstadt. © Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Freier Eintritt für alle

Weitere Gäste im Maschpark werden die Sopranistin Nicole Car und der Bariton Etienne Depuis sein, ein Sängerehepaar, das gerade gemeinsam Weltkarriere macht. Außerdem tritt der spanische Tenor Xabier Anduaga auf, der bereits vor vier Jahren beim hannoverschen Freiluftspektakel zu Gast gewesen war.

Opernstar im Maschpark: Sopranistin Nicole Car. © Quelle: Yan Bleney

Beide Vorstellungen, sowohl die am Freitag, 14. Juni, wie auch die am Sonnabend, 15. Juli, beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Und das Beste: Karten werden nicht dafür verkauft, denn der Eintritt ist frei, Besucherinnen und Besucher können sich einfach im Park niederlassen. Im Park werden dafür wie in den vergangenen Jahren Videowände aufgestellt, damit alle gut sehen können. Der NDR überträgt die Aufführungen zudem im Radio wie auch im Videostream.

