﻿Singen in Neuseeland und Australien: Das Junge Vokalensemble reist um die Welt

Das Junge Vokalensemble aus Hannover gab Konzerte in Australien und Neuseeland. Die Reise wurde gefördert – doch was ist mit Kompensationszahlungen für Umweltschäden, die mit einer solchen Tour verbunden sind??

Hannover. Drei Wochen waren 25 Sängerinnen und Sänger des Jungen Vokalensembles unterwegs. Bei der Konzertreise, die sie nach Australien und Neuseeland führte, haben sie insgesamt sieben Konzerte gegeben. Gesungen wurde in Sydney, Cairns und Rotorua sowie in Auckland und Adelaide, die beide zum Netzwerk der Unesco-Cities-of-Music gehören, bei dem auch Hannover Mitglied ist. In allen Städten hat der Chor auch Luke Byrnes Auftragswerk „Rainforest“ gesungen, ein Lied, das die dramatische Situation des Regenwaldes thematisiert und zu seiner Rettung aufruft. Das Junge Vokalensemble hatte im Juni in Anwesenheit des Komponisten auch die Uraufführung in Hannover gesungen.