﻿Warum Nico Röger von Hannover Concerts schon auf 2024 blickt

Hannover. Auch wenn die Corona-Einschränkungen wegfielen: 2022 war kein einfaches Jahr für die Kulturbranche. Nico Röger (35), Geschäftsführer vom größten örtlichen Veranstalter Hannover Concerts, zieht Bilanz und blickt voraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie war das Jahr 2022 für die Konzertbranche? Der erhoffte Wendepunkt nach dem Wegfall der Einschränkungen?

Es hat sich angefühlt wie ein Marathonlauf mit ganz vielen Hürden, womöglich noch intensiver als die zwei Corona-Jahre davor. Natürlich war die Freude groß, dass die Veranstaltungen wieder stattfinden durften, aber einfach war es wirklich nicht.

Ihr Veranstaltungsjahr ging hoffnungsvoll los, mit dem ausverkauften Genesis-Konzert in der ZAG-Arena …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, das war ein Highlight. Seitdem haben wir auch keine Auflagen mehr gehabt, aber die Probleme hörten damit nicht auf. Und wir hatten in Hannover noch Glück: In anderen Städten mussten Veranstaltungen abgesagt werden, weil es kein Personal gab. Das mussten wir immerhin nicht.

Ein Highlight 2022 Das Konzert von Genesis in der ZAG Arena © Quelle: Nancy Heusel

War es kostspieliger? Höhere Nachfrage verteuert ja üblicherweise das Angebot.

Ja. Zumal viele Veranstaltungen, die wir jetzt durchgeführt haben, auf der Basis von 2019 kalkuliert worden waren. Natürlich gab es Hilfen, gerade im Clubbereich mit der Wirtschaftlichkeitshilfe für Veranstaltungen in einer Größenordnung bis 2000 Personen, die jetzt ausgelaufen ist, aber sehr geholfen hat. Nur hätten wir so etwas auch bei den großen Veranstaltungen gebrauchen können. Da sind die Verkäufe ausgeblieben, sie sind teuer geworden …

Viele Künstler, auch große, haben ihre Tourneen wegen schlechten Vorverkaufs abgesagt. Gleichzeitig berichtet Michael Rapino, CEO des Veranstaltungsriesen Live Nation, dass der Umsatz in diesem Sommer um 60 Prozent höher war als 2019. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?

Die eine Wahrheit gibt es nicht. Natürlich gibt es Veranstaltungen, die funktionieren. Aber die breite Masse an Veranstaltungen leidet. Das müssen wir in den Griff bekommen. Beim Plaza-Festival zum Beispiel hatten wir in diesem Jahr ein hochdefizitäres Ergebnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben auf die Bremse getreten“

Was tun?

Das kommende Jahr wird das entscheidende sein – und für die kulturelle Branche auch das herausforderndste seit langem. Vor zwei Monaten habe ich noch gedacht: Wohin soll das führen? Inzwischen bin ich wieder positiver gestimmt. Wichtig ist, dass man jetzt die richtigen Entscheidungen trifft und sich keine Eier legt. Wir sind mit einer gewissen Vorsicht unterwegs und beobachten den Markt genau. Man sollte ja zum Beispiel glauben, dass die Künstlerforderungen heruntergehen; das Gegenteil ist der Fall. Damit wächst auch das Risiko. Da haben wir ein bisschen auf die Bremse getreten und sind auf einem guten Weg. Wir konzentrieren uns mehr auf dem Sommer und haben deswegen 2023 zum Beispiel viele Veranstaltungen auf der Plaza. Viele Künstler wollen das auch so, weg vom Herbst.

Es gibt ja im Herbst/Winter auch andere Krankheiten – siehe die Absage des Casper-Konzerts in diesem Monat.

Genau. Davon sind wir auch nicht verschont geblieben. Ich erinnere auch an das Konzert von Herbert Grönemeyer im Mai.

Noch viel in der Pipeline

Haben Sie weniger veranstaltet? Ein hannoverscher Mitbewerber, der im November/Dezember üblicherweise dutzende Konzerte veranstaltet, hatte in diesem Jahr in dieser Zeit vier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im kommenden Jahr ist die Zahl der Veranstaltungen jedenfalls reduziert. Aber es ist auch noch viel in Pipeline; es wird alles kurzfristiger. Auch das Kaufverhalten ist es geworden.

Heißt das, dass eventuell auch weitere Stadionshows außer den beiden Konzerten von Pink zu erwarten sind?

Man soll nie nie sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass keine weitere Stadionshow für nächstes Jahr kommen wird. Aber das kann sich jederzeit ändern. Manchmal geht auch im Februar noch etwas raus. Insgesamt sind wir aber mit zweimal Pink und all den Sommershows sehr gut aufgestellt. Wir können ein ganz breites Portfolio an Veranstaltungen anbieten. Es wird ein Zwischenjahr. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf 2024.

Ein Highlight 2023: Pink, hier bei ihrem Hannover-Konzert 2019, spielt am 12. und 13. Juli im Stadion. © Quelle: Frank Wilde

Woran liegt das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir müssen auch mal wieder Luft holen. Wir sind seit mehr als zweieinhalb Jahren im Krisenmodus. Wir müssen endlich wieder in das normale Arbeiten zurückkehren; dafür brauchen wir 2023.

Wenn Sie sagen, man sei vorsichtiger beim Booking: Was heißt das für den Nachwuchs? Kann man es sich als Veranstalter heute noch leisten, Künstler aufzubauen, bei denen man weiß, dass sich ihre Konzerte erst in ein, zwei, drei Jahren rechnen werden?

Unbedingt. Das muss man. Davon lebt die Kultur. Ohne Nachwuchs kommt nichts nach. Das ist ein Bereich, bei dem wir auf keinen Fall Abstriche machen wollen. Es tut sich ja auch viel in der Branche. Da muss sich einiges neu sortieren: Die nationalen Künstler waren ja trotz Pandemie alle da, zum Beispiel bei den Autokonzerten 2020 und den Parkbühne-Konzerten 2021. Jetzt kommen auch wieder die internationalen Künstler. Aber natürlich ist die Nachwuchsarbeit wichtig.

Ein Highlight 2022: Nico Röger beim Eishockey-Open-Air in diesem Dezember. © Quelle: Florian Petrow

Ihre Highlights 2022?

Genesis, auch wenn ich das Konzert kaum genießen konnte, weil alles wieder so neu war und sich wie Laufenlernen anfühlte. Für mich persönlich war auch das Eishockey-Open-Air ein Highlight.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und worauf freuen Sie sich 2023?

Ich freue mich wie immer auf das Plaza-Festival und natürlich auch auf Pink. Auch auf ganz viele Veranstaltungen im kleineren Segment. Aber vor allem freue ich mich darauf, wieder unbeschwert Konzerte genießen zu können.