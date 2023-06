Kurt Sohns hatte sein Atelier in der Altstadt von Hannover. Jetzt erinnert das Kulturgut Ahlten mit einer großen Retrospektive an den Künstler.

Hannover. Manche Künstler bleiben einem einmal gefundenen Stil mehr oder weniger treu. Andere treibt es in immer wieder neue Gefilde – ein solcher war der Hannoveraner Kurt Sohns (1907-1990). 22 seiner Bilder zeigt nun das Kulturgut Ahlten; die Retrospektive umfasst einen Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten. Eigentlich steht an diesem Ausstellungsort der deutsche Impressionismus im Mittelpunkt: „Aber als durch die Kontakte zur Sohns-Familie eine solche Auswahl möglich wurde, haben wir die Gelegenheit genutzt“, sagt Hannah Willing, seit 2019 Geschäftsführerin des Kulturguts Ahlten. „Nicht zuletzt, weil ich die Befürchtung habe, dieser Künstler könnte in Vergessenheit geraten.“