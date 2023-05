﻿„Es wird riskiert“: Sandra Lüpkes hat einen Roman über die Geschichte der Familie Leitz geschrieben

In ihrem Roman „Das Licht im Rücken“ erzählt die Schriftstellerin Sandra Lüpkes die Geschichte der Familie Leitz aus Wetzlar.

Hannover. Über keine andere Kamera sind wohl so viele Bücher geschrieben worden wie über die Leica. Es gibt unzählige Kunstbände berühmter Fotografen, die die Leica als Handwerkszeug nutzten. Es gibt edel fotografierte Bildbände im Schuber, 500 Seiten stark, die sich ausschließlich den selteneren Exemplaren aus der Objektiv- und Kameraproduktion in Wetzlar widmen, und es gibt natürlich auch einen Roman, in dem die Kamera eine prominente Rolle spielt: „Das Mädchen mit der Leica“ erzählt die Geschichte von Gerda Taro, Geliebte des legendären Kriegsfotografen Robert Capa, der seine ikonischen Bilder natürlich auch mit einer Leica fotografierte, ehe 1954 eine Landmine in Vietnam seinem Leben ein Ende setzte.