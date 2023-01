﻿Abheben beim Hummelflug: Die Staatsoper erzählt „Das Märchen vom Zaren Saltan“

Hannover. Die Primadonna ist schon halb auf dem Weg, um den Dirigenten für den Schlussbeifall auf die Bühne zu bitten, da treten die Kolleginnen und Kollegen neben ihr schon wieder den Rückzug hinter die Kulissen an. Erst beim nächsten Defilee des Sängerensembles schafft es auch der Orchesterleiter nach vorn, worüber fast der Auftritt des Regieteams in Vergessenheit geraten wäre. Die Applausordnung, die die Auf- und Abtritte der Mitwirkenden nach einer Vorstellung regelt, ist bei der Premiere von Nikolai Rimski-Korsakows Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ an der Staatsoper Hannover eher eine Unordnung.

Die kleinen Missverständnisse nach dem Ende sind symptomatisch auch für die Inszenierung von Eva-Maria Höckmayr. Die Regisseurin erzählt die märchenhafte Geschichte eines Zarensohns, der vom Vater verstoßen wird, eine eigene, bessere Welt aufbaut und sich schließlich mit dem alten Herrscher versöhnt, auf eine gleichzeitig reduzierte und komplizierte Weise. Zu einem schlüssigen Ganzen rundet sich ihre Erzählung dabei nicht.

Das Märchen als Mythos

Die Bühne von Julia Rösler ist eine im wesentlichen leere Spielfläche, auf der einige symbolträchtige Requisiten wie der uralte, überdimensionierte Zarenthron, ein zarter Schwanenflügel und ein riesiger Haarzopf bedeutungsvoll ausgestellt sind. Ab und an fährt eine Art Innenraum vom Schnürboden hinab und wieder herauf, und an den Seiten gibt es Tribünen, die von den mitwirkenden Choristen und Solisten belagert werden, wenn sie nicht anderweitig beschäftigt sind.

Puschkin vom Band: Szene aus „Das Märchen vom Zaren Saltan“ mit Barno Ismatullaeva (links) und José Simerilla Romero. © Quelle: Sandra Then

Oft wird kollektiv der Puschkin-Dichtung gelauscht, die der Oper zugrunde liegt und die von einem Sprecher in langen Passagen auf Russisch rezitiert wird, wenn sich das Tonbandgerät auf der Bühne dreht. Die Verse bringen hier also eine Gesellschaft zusammen und prägen sie: Das Märchen wird so zum Mythos. Für eine politische Dimension des Stoffes, die sie mit dieser Setzung eröffnet, scheint sich die Regisseurin aber ansonsten kaum zu interessieren.

Eine echte Hexe

Höckmayr setzt eher auf eine holzschnittartige Profilierung der einzelnen Figuren, die durch die ausdrucksstarken Kostüme von Andy Besuch noch verstärkt – und durch zu expressive Personenführung manchmal auch übertrieben wird. Es gibt die verhärmt liebende Gattin, den sanft der Zukunft zugewandten Sohn und seine gute Fee, die bis in Haarspitzen intriganten Schwestern und den durch unverschuldet eigenes Unrecht gebrochenen Zaren.

Holzschnittartige Figuren: Szene aus „Das Märchen vom Zaren Saltan“ mit Monika Walerowicz (links am Thron), Daniel Miroslaw und Sunnyboy Dladla. © Quelle: Sandra Then

Der Gesang erweist sich da oft als differenzierter. Barno Ismatullaeva etwa verleiht der Zarengattin mit warm flutendem Sopran viel mehr Energie und Würde, als dieser Figur hier anzusehen ist. Auch bei Sarah Brady ist vor allem zu hören, wie viel Liebe in einem verzauberten Schwan steckt. Monika Walerowicz ist nicht wegen ihrer kuriosen Plateauschuhe und Räkelarme eine echte Hexe sondern trotzdem. Und Bassist Daniel Miroslaw ist zumindest stimmlich bis zum Ende ein vollkommen selbstbewusster Herrscher. Dass José Simerilla Romero mit seinem schön lyrischen Tenor gelegentlich an Grenzen stößt, passt aber durchaus zum schwärmerischen Zarensohn.

Die Arme der Souffleuse

Die Inszenierung verzichtet weitgehend auf Theaterzauber, wenn etwa eine goldene Stadt aus dem Boden wachsen sollte. Farbe und Feuer kommen daher vor allem aus dem Orchestergraben. Dirigent James Hendry ist zwar kein Klangmagier, aber er versteht es, eine Aufführung unter Strom zu setzen. Nicht nur der berühmte Hummelflug hebt so wirklich ab: Die plastische, folkloristische Musik von Rimski-Korsakow bekommt bei ihm eine ungeahnte Energie. Obwohl nicht jedes Streichersolo ganz sauber glückt, läuft das Orchester zu guter Form auf, und auch der Chor präsentiert sich in aller Stärke.

Als Hendry beim einhelligen Schlussapplaus endlich die Bühne betritt, lässt er nicht nur wie üblich das Orchester aufstehen. Mit seinen überschwänglich ausgreifenden Gesten bringt er sogar die sonst unsichtbare Souffleuse dazu, ihre Arme im Gegendank aus dem Kasten am Bühnenboden zu strecken. Auch dieser seltene Anblick zeigt, dass es irgendetwas Besonderes ist mit diesem Dirigenten.