﻿Kronos Quartet und Max Reger: Das plant die Kammermusikgemeinde

Hannover. Zwei Jubiläen umrahmen die „Nahklang“-Konzertreihe der Kammermusikgemeinde in der Orangerie Herrenhausen. Fast zum Ende der Saison kommt ein legendäres Ensemble aus Kalifornien nach Hannover: Das Kronos Quartet hat mit fast allen bedeutenden Komponistinnen und Komponisten der USA zusammengearbeitet. In dem halben Jahrhundert, die das Streichquartett existiert, sind so mehr als 1000 neue Werke und Arrangements entstanden. Gefeiert wird das am 21. Mai 2024 mit dem Jubiläumsprogramm „Five Decades“ in Herrenhausen. Das Konzert organisiert die Kammermusikgemeinde gemeinsam mit den Kunstfestspielen.

Zum Start der Spielzeit am Sonnabend, 30. September, 19.30 Uhr, wird der 150. Geburtstag von Max Reger nachgefeiert. Pianist Markus Becker, künstlerischer Leiter der Konzertreihe und bewährter Reger-Exeget, hat ein prominentes Ensemble zusammengestellt, um in wechselnder Besetzung verschiedene Facetten des Komponisten zu zeigen. Mit von der Partie sind Klarinettistin Sharon Kam, Geigerin Veronika Eberle, Cellistin Quirine Viersen und Bratscher Adrien la Marca.

Acht Konzerte in der Orangerie

Die gesamte Saison umfasst acht Konzerte. Es gibt Gelegenheit zur Wiederbegegnung mit dem Kuss Quartett, das am 1. März ein zeitgemäßes Programm unter dem Motto „Krise“ präsentiert: Das titelgebende Stück stammt von der 1981 geborenen Komponistin Birke Bertelsmeier, dazu sind Werke unter anderem von Haydn, Schubert und Schostakowitsch zu hören. Am 24. März spielt Geiger Andrej Bielow im Trio mit dem Hornisten Felix Klieser und Pianistin Martina Filjak.

Das noch junge, aber bereits vielfach ausgezeichnete Isidore String Quartet aus New York kommt am 11. November mit Musik von Haydn, Beethoven und Billy Childs. Die Kolleginnen und Kollegen vom britischen Doric String Quartet kombinieren Beethoven am 26. Januar mit Bartók und Schumann. Pianist Alexander Lonquich spielt am 1. Dezember zusammen mit seinem Sohn, dem Klarinettisten Tomasso Lonquich, ein ungewöhnliches Programm mit Stücken von Bruckner bis Busoni und Wolpe bis Widmann. Saisonfinale ist am 28. Juni mit dem Linos Ensemble, das unter anderem ein Septett von Friedrich Ernst Feca im Gepäck hat.

Tickets für alle Konzerte gibt es im Künstlerhaus, unter Telefon (05 11) 16 83 58 42 und an der Abendkasse in Herrenhausen.

