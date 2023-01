﻿Zurück in die Zukunft: Das plant die Kestnergesellschaft 2023

Die Kestnergesellschaft Hannover erinnert 2023 an die eigene große Geschichte – und will mit einem opulenten Ausstellungsprogramm an den alten Anspruch anknüpfen, die Kunst für morgen zu zeigen

Hannover. Das Jahr 23 war für die Kestnergesellschaft schon einmal von großer Bedeutung. Vor 100 Jahren begründete das damals noch junge Ausstellungshaus spektakulär seinen Ruhm mit der ersten Einzelausstellung des russischen Avantgardisten El Lissitzky und trug so seinen Teil dazu bei, Hannover zu einer Wiege der Moderne machen. Die Stadt sei damals ein wichtiges internationales Kunstzentrum gewesen, sagt Adam Budak, der aktuelle Direktor des Hauses – „das ist jetzt leider nicht mehr so.“

Budak ist vor gut zwei Jahren auch angetreten, um die Bedeutung der Stadt in der Kunstwelt wieder zu heben. Dann kam die Pandemie. 2021 gab es wohl vor allem deshalb 11.000 Besucherinnen und Besucher in der Kestnergesellschaft – gut die Hälfte verglichen mit den letzten Jahren vor Corona. Im vergangenen Jahr ist die Zahl nur leicht angestiegen: 14.000 Menschen haben das Haus 2022 besucht. 6000 davon wollten die aktuelle Werkschau der im Sommer verstorbenen Malerin Paula Rego sehen, die seit dem 30. Oktober (und noch bis zum 29. Januar) zu sehen ist.

Ein sportliches Programm

„Es ist sehr wichtig für Hannover, immer wieder an die bedeutende Rolle der Stadt in der Kunstgeschichte der Moderne zu erinnern“: Kestner-Direktor Adam Budak. © Quelle: Rainer Dröse

Weil Budaks opulentes Programm im vergangenen Jahr relativ viel Geld gekostet hat, waren die Aussichten für die neue Saison zunächst getrübt. Inzwischen konnte das Haus aber neue Sponsoren gewinnen, sodass der Direktor wohl auch 2023 Kurs halten kann. Geplant sind drei große Ausstellungsblöcke im Frühjahr, Sommer und Winter. Die Laufzeiten betragen jeweils drei Monate, zum Umbau bleibt jeweils ein Monat Zeit. Die Taktung bleibt sportlich – wohl auch, um das dringend benötigte Publikum zurückzuerobern.

Helfen soll dabei der Blick zurück als Selbstversicherung: Im Sommer erinnert die Kestnergesellschaft mit einer Gruppenschau rund um El Lissitzky an ihren großen Coup vor 100 Jahren. Im Frühjahr und Herbst versucht man, an den Anspruch von damals anzuknüpfen und präsentiert junge Künstlerinnen und Künstler, deren Werke gleichzeitig geschichtsbewusst und zukunftsweisend sind. Dementsprechend ist auch das etwas sperrige Jahresmotto gewählt: Das altgriechische Wort „anabasis“ – wörtlich Hinausgang – meint unter anderen den Aufbruch in eine neue Welt und die Rückkehr in die gewohnte: ein Pendeln zwischen Zukunft und Vergangenheit.

Drei Ausstellungsblöcke

Das Frühjahrsprogramm: Vom 4. März bis zum 4. Juni gibt es zum ersten Mal eine große Einzelausstellung von Klára Hosnedlová, die die Hälfte der Räume in labyrinthische Innenwelten verwandeln wird. Die 33-jährige Tschechin präsentiert außerdem ihre wolkenartigen Skulpturen aus Kunstharz und kunstvoll vernähten Stoff. In der Schau werden auch lebende Insekten zu sehen sein – anders als zuletzt im Kunstmuseum Wolfsburg werde aber den Bedürfnissen des Tierschutzes Rechnung getragen, versichern die Ausstellungsmacher.

Gewebte Kunst: „Pacify Me“ von Diedrick Brackens. © Quelle: Diedrick Brackens

In der zweiten Hälfte der Räume zeigt der US-Amerikaner Diedrick Brackens gewebte Objekte, die sich aus einer queeren Perspektive mit Sklaverei und Kolonialismus auseinandersetzen. Zum Programm gehören auch ein Videoprojekt der Gruppe „Institute of Queer Ecology“, Interventionen von Studierenden der HBK Braunschweig und Fassadenkunst von Rodrigo Hernández.

Das Sommerprogramm: Vom 8. Juli bis zum 1. Oktober gehört das gesamte Haus der Gruppenschau "Der neue Mensch, der Ansager, der Konstrukteur. El Lissitzky: Das Selbstbild der Kestner Gesellschaft". Historische Werke von El Lissitzky und seinen Weggefährten werden dabei in Dialog gebracht mit zeitgenössischen Positionen von fünf zeitgenössischen Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven.

Herz und Seele: Videostill aus „Demo Tape“ von und mit John Wood and Paul Harrison. © Quelle: John Wood/Paul Harrison

Die Außenfassade und der naheliegende Friedhofspark wird vom britischen Duo John Wood und Paul Harrison bespielt. Außerdem gibt es erstmals in einem Museum Bilder der jungen Britin Ella Walker zu sehen.

Das Herbstprogramm: Vom 4. November bis zum 4. Februar 2024 ist unter dem Titel "Period Drama" die erste Einzelausstellung der britischen Künstlerin Rebecca Ackroyd zu sehen, die in ihren Bildern und Skulpturen die weibliche Sexualität erforscht.

Scharfer Blick auf den weiblichen Körper: Bilder von Rebecca Ackroyd in einer Ausstellungsansicht. © Quelle: Courtesy Peres Projects/Matthias Kolb

Kombiniert wird das mit „Situated Listening“ – einer interdisziplinären Schau des in Hongkong geborenen Musikers und Künstlers Samson Young. Ein kleinerer Ausstellungsbereich ist dem US-Amerikaner Ian Cheng gewidmet, die Fassade wird von dem renommierten französischen Künstler Philippe Parreno gestaltet.