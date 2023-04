﻿Wagner, Opernball und ein neues Musical: Das plant die Staatsoper Hannover

Hannover. Richard Wagners letzte Oper „Parsifal“ eröffnet am 24. September die neue Saison. Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson, der in Hannover zuletzt „Die Edda“ am Schauspiel inszeniert hatte, setzt in seiner Produktion unter anderem auf besonders nachhaltige Kostüme. Auch Michael Talke hat viel Schauspielerfahrung. Er inszeniert im November die Romeo-und-Julia-Oper „I Capuleti e i Montecchi“ von Vincenzo Bellini. Die Belcanto-Musik wird der Sopranistin Meredith Wohlgemuth Gelegenheit geben, ihr Können zu präsentieren, die neu zum Ensemble stößt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aribert Reimanns Oper „Lear“ von 1978 gehört inzwischen zur klassischen Moderne und ist in Hannover ab Februar 2024 in einer neuen Produktion mit Chefdirigent Stephan Zilias und dem britischen Regisseur Joe Hill-Gibbins zu erleben, der hier zuletzt „Greek“ inszeniert hat. Seine Kollegin Elisabeth Stöppler kehrt zum Saisonende für eine szenische Version der „Messa da Requiem“ an die Oper zurück. Besonders aufwendig dürfte die Produktion von Glucks „Orfeo ed Euridice“ (ab März 2024) werden. Die belgische Regisseurin Lisaboa Houbrechts arbeitet dabei eng zusammen mit dem italienischen Choreografen Diego Tortelli.

„Kasimir und Karoline“ als Musical

Im Dezember gibt es eine Uraufführung eines Auftragswerks an der Staatsoper – erstmals ist das aber keine Neue-Musik-Oper, sondern ein Musical: Regisseur Martin G. Berger und Dramaturg Martin Mutschler haben dafür das Schauspiel „Kasimir und Karoline“ von Ödön von Horváth bearbeitet. Die Musik kommt vom US-amerikanischen Komponisten Jherek Bischoff, der für Intendantin Laura Berman „der König der Ohrwürmer“ ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Staatsorchester plant zehn Sinfoniekonzerte, bei denen laut Generalmusikdirektor Stephan Zilias in opulenten Werken auch erkennbar werden soll, dass es der größte Klangkörper in Niedersachsen ist. Außerdem gibt es ein breites Vermittlungsprogramm und – am 23. und 24. Februar 2024 – den Opernball.