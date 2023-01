﻿Und der Dirigent geht einfach weg: Das Royal Philharmonic Orchestra im Kuppelsaal in Hannover

Hannover. Es gibt diese Zugaben, die länger in Erinnerung bleiben als ganze Konzerte. Hier zählt der Dirigent kurz an und verlässt dann seelenruhig das Dirigentenpult, wandert langsam durch die Reihen der unter Hochspannung spielenden, schwitzenden Musiker bis weit in den Bühnenhintergrund, schnappt sich ein Tamburin und macht ein bisschen mit – bei der energiereichen, trommelgetriebenen Speed-„Lezginka“ von Aram Chatschaturjan. Sie können es auch allein, was für ein Orchester.

Ja, es ist ein Konzert der besonderen Art, das hier das renommierte Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung seines jungen Dirigenten Vasily Petrenko abliefert und das mit entsprechendem Beifall im vergleichsweise gut besuchten Kuppelsaal abgefeiert wird. Die andere Zugabe ist der „Tahiti-Trot“, ebenfalls ein orchestraler Reißer, die Bearbeitung des „Tea for Two“ von Schostakowitsch.

Vielleicht eine Putin-Karikatur

Und noch ein Russe: Das Hauptwerk des Abends ist die bombastische fünfte Sinfonie von Prokofjew. Und da ist es ein Glück, dass große Musik wieder links noch rechts und politisch niemals eindeutig ist. Geschrieben wurde die Sinfonie 1944 zur Feier des sowjetischen Sieges über den Hitler-Faschismus oder eben des Friedens. Und man kann diese Musik auch aufs Heute legen, die kämpfende Ukraine, die grotesken Passagen im Allegro marcato sind vielleicht keine Stalin-Karikatur, sondern eine von Putin.

Dirigent Vasily Petrenko nimmt das gewaltige Werk jedenfalls als ein Stück Bekenntnismusik mit herausgezogenem Schlagwerk und einem grell strahlenden Blechbläserapparat, dessen Posaunen am Schluss mit einem Extraapplaus gefeiert werden. Diese immense Dynamikentfaltung vor allem im letzten Satz bringt den Kuppelsaal akustisch schon an seine Grenzen und ist Heavy Metal im besten Sinne.

Gefühlvoller Starpianist Jan Lisiecki

So energisch wie gefühlvoll geht auch Starpianist Jan Lisiecki Griegs Klavierkonzert an. Es macht richtig Spaß, dieses viel- und vielleicht sogar abgespielte Werk mal wieder zu hören. Ein junger Wilder, der es auch romantisch mag, die virtuosen Passagen richtig gehend heraushämmert, bei den empfindsamen Passagen auch sanft wird, das klingt dann schon fast nach Chopin, wenn sich im ersten Satz Horn und Klavier vereinen.

Und etwas Britisches muss es natürlich auch geben, mit „The Wasps“ startet das Konzert, ein Cambridge-Spaß von Vaughan Williams. Sein orchestraler Wespenschwarm saust mit Hochgeschwindigkeit im sauberen Formationsflug durch den Kuppelsaal. Was für ein Abend.

