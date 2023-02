﻿Fotos ohne Kamera: Das Sprengel Museum feiert den Fotokünstler Gottfried Jäger mit einer sehenswerten Ausstellung

Hannover. Fotos müssen nicht die äußere Realität abbilden; sie können auch aus sich heraus eine neue Realität schaffen. Ein Pionier dieser konkreten Fotokunst ist der Bielefelder Fotoprofessor Gottfried Jäger. Als er 2014 in der Berlinischen Galerie den renommierten Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Photographie erhielt, nannte ihn sein Laudator Bernd Ziegler treffend einen „Fotografen der Fotografie“. Weil er mit oder ohne Kamera Lichtbilder schafft, die sich ganz allein dem Potenzial des fotografischen Materials verdanken, mit dem er arbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abstrakte frühere Werke

Das war in einer frühen Werkserie von Jäger noch etwas anders. Sie wird gleich im ersten der sechs brandschutzsanierten Räume im Untergeschoss des Sprengel Museums präsentiert, in denen sechs Dekaden seines künstlerischen Schaffens ausgebreitet sind. Sie zählt zu den abstrakten Werken des Fotografen, die ihren Ausgang von einem realen Objekt aus der Wirklichkeit nehmen.

Als Jäger 1960 sein Amt als Lehrer für Fototechnik an der Bielefelder Werkkunstschule antrat, fand er dort im Fotolabor eine leicht ramponierte Emailleschale für chemische Bäder vor, die ihm gefiel. Er fotografierte sie und schuf, von ihr ausgehend, unter dem Titel „Sprung“, der ihren Makel bezeichnet, eine ganze Serie von Bildern. Sie entstanden nicht durch weitere Aufnahmen, sondern allein in der Dunkelkammer durch vielfache Manipulationen des Negativs, durch Doppel- und Mehrfachbelichtungen, Ausschnitte, Rotationen, Verschiebungen und Vergrößerungen. Das Ergebnis sind fantastische Werke, weil sie zum Einen so beeindruckend sind und zum Anderen kaum noch Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Abbild haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gottfried Jäger: Lochblendenstruktur“ aus dem Jahr 1967. © Quelle: Sprengel Museum, VG Bild-Kunst, Bonn

In einer weiteren Serie verzichtet Jäger ganz und gar auf die Kamera. Für seine „fotogenetischen Landschaften“ übernimmt er die Technik des Fotogramms. Allerdings belichtet er dabei nicht Gegenstände auf Fotopapier, sondern nimmt Wasser, Zucker, Salz oder Glassplitter, die er auf seinem Filmmaterial positioniert und belichtet. Die Resultate sind atemberaubend. Man glaubt auf den eindrucksvollen, großformatigen, schwarzweißen Bildern ferne Galaxien, kosmische Explosionen und exotische Planeten zu entdecken.

Zu Recht spricht der Theoretiker und Tüftler Jäger von seinen Werken, deren Herstellung er mit großer Präzision betreibt, als einer „generativen Fotografie“. Ihre Bilder werden im Inneren ihrer Apparatur erzeugt. Besonders deutlich wird das bei der Betrachtung seiner „Lochblendenstrukturen“. Für sie hat Jäger eine Art Camera obscura mit einer Lochblende mit 50 Bildpunkten konstruiert und zusätzliche Lochblenden, um sein Anfangsmuster weiter zu variieren. Wieder sind das Ergebnis komplexe Bilder, deren Genese genau kalkuliert ist, wie man auf einer von Jäger entwickelten Schautafel studieren kann.

Gottfried Jäger: „ Lochblendenstruktur“ . © Quelle: Sprengel Museum / VG Bild-Kunst

Wenn der Künstler mit Farbe arbeitet, wird die Komplexität sinnlich. Farbe nutzt er nach anfänglichen Schwarzweiß-Serien nicht nur für seine Lochblendenbilder, sondern auch für – ebenfalls sinnverwirrend schöne – geometrische Strukturen, die er durch ein multiples Objektiv mit nebeneinander montierten Linsen gewinnt. Von zauberhafter Farbigkeit sind auch die Serien seiner „Luminogramme“, bei denen er Anfang der Achtzigerjahre ohne komplizierte Apparatur das Licht direkt auf das kolorierte Fotopapier lenkt.

Brandschutzsanierung: Eingang des Sprengel Museums wird verlegt Das Sprengel Museum Hannover hat von Dienstag, 14. Februar, an für etwa 15 Monate einen anderen Haupteingang. Wer das Museum besuchen möchte, muss in dieser Zeit den Eingang zum Erweiterungsbau vor dem Calder-Saal nehmen. Dort wird auch der Kassenbereich installiert. Entsprechende Leitsysteme im Außenbereich weisen auf die geänderte Eingangssituation hin. Grund für die Verlegung ist der dritte Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen im Gebäude. Bis voraussichtlich Mai 2024 stehen im Erdgeschoss neben dem Haupteingang die Obere Sammlung, die Einblickshalle sowie die Merz-Buchhandlung der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Daneben sind Teile des museumspädagogischen Aktionsbereichs Forum im ersten Obergeschoss sowie die Bibliothek im ersten und zweiten Obergeschoss gesperrt. Der Ausstellungsbetrieb soll uneingeschränkt weiterlaufen. „Auch während der Bauzeit werden wir unseren Besucherinnen und Besuchern ein umfangreiches Programm bieten. 2023 wird ein starkes Ausstellungsjahr, in dem wir neue Perspektiven auf unsere Sammlung und auf gewohnte Sichtweisen werfen“, sagt Reinhard Spieler, der Direktor des Sprengel Museums. Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen im dritten Bauabschnitt werden Brandschutztüren und -tore neu gebaut, Wand-und Deckendurchführungen gemäß Brandschutzanforderungen geschlossen, Brandschutzklappen in Lüftungskanäle eingebaut und Beleuchtungen ausgetauscht. Die Brandschutzmaßnahmen kosten insgesamt (über alle fünf Bauabschnitte) etwa 11,5 Millionen Euro. Das Restaurant „Bell’Arte“ ist während des kommenden dritten Bauabschnitts weiterhin uneingeschränkt geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurze Zeit später macht Jäger einen neuen Schritt, bei dem er die vorangegangenen optischen Prozeduren noch weiter vereinfacht und seine Aufmerksamkeit in spielerischer Weise auf das Fotopapier richtet. War es zuvor lediglich Träger systematisch generierter Bilder und Tonwerte, wird es jetzt, nachdem Jäger es gefaltet, geknickt und geschnitten hat, in seiner Materialität von ihm zum Kunstwerk erklärt. Das Fotopapier verdrängt als reales Artefakt das Bild aus der Fotografie.

Gottfried Jäger: „Multipleoptik“. © Quelle: Sprengel Museum VG Bild-Kunst

Im Sinne einer Reduktion nutzt Jäger später auch die Digitalisierung des Bildes und den Computer. Seine Programme dienen ihm zur Erzeugung von Bildern, die einmal mehr keinerlei Abbildcharakter habe. Zu sehen, wie fotografische Bildpunkte im Computer durch Pixel ersetzt werden, motiviert ihn zur Serie seiner „Mosaike“. Dass in diesen Werken seine eingescannten Lochblendenstrukturen aus den Sechzigerjahren durch Pixelreduktion in den 2000er Jahren am Ende bei Kasimir Malewitschs schwarzem Quadrat ankommen, findet er selbst erstaunlich.

In der Gestalt von Gottfried Jäger begegnen wir einem Künstler, der als Bildzauberer seine magischen Werke mit logischer Präzision im Geist der Mathematik schafft.

Die Ausstellung ist noch bis 23. April zu sehen. Der Katalog mit 188 Seiten kostet 28 Euro.