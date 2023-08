﻿Das Sprengel Museum macht eine Ausstellung zum Schwein – und sucht noch Material

Pattensen

Tödlicher Unfall einer 28-Jährigen auf der B3 in Pattensen: Das ist laut Polizei die Ursache

Eine junge Frau aus Gehrden ist am Dienstagmorgen auf der B3 in Pattensen tödlich verunglückt. Am Tag nach dem Unfall gibt die Polizei nun weitere Details bekannt. Welche Konsequenzen zieht sie aus den Erkenntnissen? Und wie gehen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute mit dem Erlebten um?