﻿Profis für die Chorstadt: das Voktett Hannover

Hannover. Wären Justus Barleben und seine Freunde Informatiker, würde man wohl von einem Start-up-Unternehmen sprechen. Vor elf Jahren haben sich die vier Männer und vier Frauen an der Musikhochschule zusammengetan, um gemeinsam im Ensemble zu singen. Inzwischen ist das Voktett Hannover, so der branchenüblich verspielte Name dieses achtköpfigen Ensembles, eine der wenigen professionellen Gesangsgruppen in der Chorstadt.

Und die Karriere des ehemaligen Studierendenensembles nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Sängerinnen und Sänger sind gefragt bei Festivals wie Herrenhausen Barock, dem Bachfest Leipzig und dem Rheingau Musik Festival. Sie sind eine wichtige Säule des prestigeträchtigen hannoverschen Aufnahmeprojekts mit Werken des Komponisten Gregor Joseph Werner. Und sie realisieren regelmäßig eigene Projekte – am Sonnabend, 16. September, 19.30 Uhr, präsentieren sie ihr neues Programm in der Apostelkirche.

Verschiedene Karrieren

Noch schneller als die gemeinsamen Erfolge haben sich die Karrieren der einzelnen Mitglieder entwickelt. Sie gehören inzwischen zu Rundfunk- und Opernchören, sind Musiklehrer, (Kinder-)Chorleiter und – im Fall des Tenors Justus Barleben – Assistent des Chefdirigenten beim Rundfunkchor Berlin. Dort studiert der 30-Jährige unter anderem die Stücke ein, die der Chor mit den großen Orchestern der Stadt unter Leitung von Dirigenten wie Kirill Petrenko und Daniel Barenboim aufführt. Eine Traumstelle, die seine beiden Vorgänger allerdings nicht zu lange ausgefüllt haben – sie sind inzwischen selbst Chefs bei anderen Rundfunkchören.

Gut 20 Auftritte im Jahr: Das Voktett Hannover beim Sonderkonzert des Deutschen Chorwettbewerbs im Theater am Aegi. © Quelle: Katrin Kutter

Trotz der Verpflichtungen der einzelnen Sängerinnen und Sänger geht die gemeinsame Arbeit im Voktett immer weiter. „Das ist für uns alle ein sehr wichtiges Projekt – eine Herzensangelegenheit“, sagt Barleben. An wöchentliche Proben ist inzwischen zwar nicht mehr zu denken, konzentrierte Probenphasen ermöglichen es aber weiterhin, gut 20 Konzerte im Jahr zu singen. Als eine Art Basislager für die Arbeit dient seit Langem die hannoversche Markuskirche.

Das neue Projekt, das nun in der ebenfalls zur Gemeinde gehörenden Apostelkirche uraufgeführt wird, führt das Ensemble mit Pianistin Yoonjee Kim zusammen. Titelgebend für das Programm ist das Stück „The passing of the year“ von Jonathan Dove. Der 1959 in London geborene Komponist hat Gedichte unter anderem von William Blake und Emiliy Dickinson entlang eines Jahres- oder Lebenskreislaufes vertont. Ergänzt wird das Programm mit Werken von Johannes Brahms, Lili Boulanger, Ernst Krenek und anderen. „Wir versuchen immer, ein ungewöhnlichen Repertoire zu finden“, sagt Barleben: „Stücke, die sonst so nicht in Hannover zu hören sind.“

