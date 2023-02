﻿Künstliche Intelligenz in der Musik: „Berufsmusik wird sich total verändern“

Alle reden über ChatGPT, aber was kann Künstliche Intelligenz in der Musik leisten und zerstören? Der hannoversche Musiker Valentin Kollenda sieht viel Gutes kommen – und ein neues Berufsbild.

Herr Kollenda, Sie haben mit einer Gruppe an einem Artificial-Intelligence-Songcontest teilgenommen. Was muss man sich darunter vorstellen?

Die Aufgabe war, einen Song mit Künstlicher Intelligenz zu erstellen. Wir haben dafür verschiedene Arten von KI benutzt. Zuerst haben wir eine KI gebaut und mit Akkorden aus dem Real Book gefüttert (der Song-„Bibel“ des Jazz mit transkribierten Genre-Standards, die Red.) Über die von dieser Maschine generierten Akkorde haben wir mit einem bereits bestehenden Modell eine Melodie erstellt. Den Text hat GPT3, das Vorläufermodell von ChatGPT geschrieben.

Was war am kompliziertesten?

Der Text. Wir haben nichts gefunden, was einen Text generiert, der zu unserer Melodie richtig passte. Es gibt immer noch Übertragungsaufgaben, die die Künstliche Intelligenz nicht kann. Noch nicht. Aber grundsätzlich geht das Erstellen von Texten schon ziemlich gut, weil eine KI jeden Text im Internet als Datensatz zum Trainieren nutzen kann. Bei der Texterstellung ganz unterschiedlicher Art wird man schon bald nicht mehr auf Programme wie ChatGPT verzichten können. Der Mehrwert, es selbst zu machen, ist einfach nicht mehr gegeben. Diese Datensätze zu generieren, ist bei anderen Prozessen der Musikerstellung schwieriger.

Lernen Maschinen von Maschinen?

Das ist nicht weit weg. KI kann jetzt schon coden, also Programme schreiben. Man muss sich aber damit auskennen, sonst bemerkt man nicht, wenn Fehler passieren. Und sie passieren. Aber man kann wirklich krasse Sachen mit KI machen. Und vor allem das Tempo der Weiterentwicklung ist der Wahnsinn.

Wie wird Künstliche Intelligenz in der Musik Fuß fassen?

Es wird auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Was wir bis heute gemeinhin unter Musik verstehen, hat mit Virtuosität zu tun. Eine Mischung aus Talent und Fleiß, mit der man dann auf der Bühne etwas macht, was andere nicht können. Das wird in irgendeiner Form immer bestehen bleiben. Vielleicht muss man dazu nicht mehr 20 Jahre ein Instrument lernen, vielleicht geht es um etwas anderes, aber die Virtuosität wird es immer geben.

Und die andere Ebene?

Die ist spannender. Fragt man hier die Menschen, ob sie Musik machen können, sagen 85 Prozent: Ne, ich bin unmusikalisch. Es gibt aber Kulturen, da ist das anders. Ich habe es in Afrika erlebt, da ist Musik wie eine Sprache, die Kinder von Beginn an lernen. Hier ist Musik immer noch eine elitäre Sache. Der Zugang, die Hemmschwelle ist hoch. Ich glaube, dass Künstliche Intelligenz da helfen wird, wenn wir es geschickt anstellen.

Was ist denn geschickt?

In der Früherziehung kann Künstliche Intelligenz helfen. Man kann damit Hand- oder Gesichtsbewegungen, also letztlich Emotionen in Töne umwandeln. Man kann also quasi mit dem Gesicht Musik machen. Das ist der erste Schritt, um Musik zu verstehen, um zu merken, was sie mit einem macht.

Gibt es das schon?

Es gibt die Technik schon und großartige Forschung dazu, aber noch nicht die richtigen Werkzeuge für die breite Masse. Wichtig ist, dafür keine Affinität zu Technik haben zu müssen. Es muss gut aussehen, es muss sich gut anfühlen.

Zur Person Valentin Kollenda (25) kommt aus Stade, hat in Hannover Musik studiert und als Bassist in diversen Formationen Klassik, Jazz und Rock gespielt. Heute betreibt er mit seinem Bruder eine kleine Firma für Videoproduktionen.

Das klingt nach einer Revolution.

Das wird zumindest eine Erschütterung. Wenn plötzlich alle Musik machen können, die gut klingt, ist das hart für Leute, die ihr Leben damit verbracht haben und nun sehen, dass vieles, was sie geübt und gelernt haben, nun von einer Maschine besser gemacht wird. Obwohl sie natürlich einen adaptiven Vorsprung haben, weil sie eben Musik verstanden haben.

Müssen also Studiomusiker, die wegen ihrer Klasse für Aufnahmen angeheuert werden, sich Sorgen machen, von deutlich billigeren Maschinen ersetzt zu werden?

Berufsmusik wird sich total verändern. Künstliche Intelligenz wird sicher vieles ersetzen. In 20 Jahren wird es, glaube ich, nicht mehr interessant sein, fehlerfrei Gitarre zu spielen, weil diese Fähigkeit technisch ersetzt werden kann. Aber das ist der Lauf der Dinge. Technische Entwicklung macht manche Jobs obsolet. Erfolgreich zu sein, bedeutet dann, außerhalb der einfach erschließbaren Wege zu gucken, was noch alles geht. Und das hat eben wieder mit Beharrlichkeit, Neugier und Virtuosität zu tun. Die Wege werden andere sein, aber das Konzept ist das gleiche.

Setzt denn diese neue Technik auch Kreativität frei?

Vielleicht nicht bei allen. Aber warum auch? Nicht jede Person die schreiben lernt, schreibt Romane. Es ist doch schon mal ein Schritt, wenn viel mehr Menschen die Freude am Musizieren entdecken. Dazu muss man nicht innovativ sein, es ist ja schon geil, mit 50 anderen im Raum auf die Trommel zu hauen und Spaß dabei zu haben.

Wie fanden Sie eigentlich den Beitrag der KI beim Songcontest?

Erschreckend gut. Aber in der Zeit mit der ganzen Ausprobiererei hätten wir vermutlich auch selbst einen Song geschrieben.