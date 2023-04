﻿David Garrett stellt im Kuppelsaal sein neues Album vor

Hannover. David Garrett badet erstmal im Applaus, saugt ihn regelrecht ein, verbeugt sich, setzt die Geige an. Der Kuppelsaal ist ausverkauft. Mit zwei Kollegen ist der Stargeiger angereist, Bassist Rogier van Wegberg und Gitarrist Franck van der Heijden sind mit dabei. Die kleine Besetzung heißt aber nicht, dass es auf der Bühne keinen musikalischen Bombast gäbe.

Zunächst gibt es zwar nur zurückgenommene Stücke – „Estrellita“ des mexikanischen Komponisten Manuel María Ponce etwa – aber spätestens mit dem dritten Stück, einem Teil aus Glucks Oper „Orfeo et Euridice“ wird klar: Bombast geht auch zu dritt. Gerade, wenn noch ein wenig – sehr leise - Orchesterunterstützung aus der Dose dazu kommt.

Mit Fragen aus dem Publikum

Mit rund 20 Stücken ist das Trio angereist, Bekanntes wie die „Träumerei“ aus Schumanns „Kinderszenen“ ist dabei, Stücke aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, „Der Schwan“ der „Danse macabre“ von Camille Saint-Saëns und „Der Schwan“ aus „Der Karneval der Tiere“. Alles Stücke, die sich auch auf Garretts aktuellem Album „Iconic“ finden. Dazwischen gibt es Fragen aus dem Publikum, die der Geiger von Zetteln abliest. „Meine Eltern waren sehr konservativ, gerade, was das Üben angeht“, sagt er beispielsweise, außerdem hätte demnächst ein Klavierkonzert aus seiner Feder Premiere, er würde gerne einmal Paganini live spielen sehen, solche Dinge, die allesamt ein wenig holprig und wenig spontan wirken. Ein schöner Satz ist allerdings, gefragt, nach dem Ort, an dem er am liebsten einmal spielen würde: „Ich habe auch schon auf der Bordtoilette Brahms-Konzerte vorbereitet, weil so wenig Zeit war.“

Das Trio auf der Bühne: David Garrett (Mitte) mit Bassist Rogier van Wegberg und Gitarrist Franck van der Heijden im Kuppelsaal. © Quelle: Nancy Heusel

Die Stücke, die Garrett im Kuppelsaal spielt, sind allesamt sehr kurz, manchmal Ausschnitte aus größeren Werken, oft aber auch schlicht kurze Geigenstücke, etwa seines Vorbildes Fritz Kreisler, von dem Garrett unter anderem „Tempo di Minuetto im Stile Pugnanis“ spielt. Derselbe Gaetano Pugnani, übrigens, der vor gut 250 Jahren auch schonmal auf der Geige gespielt hat, die Garrett nach Hannover mitgebracht hat. Sagt Garrett.

Vor allem erweist sich Garrett auf der Bühne als Romantiker. Gerade durch die Zusammenstellung aus Stücken von Schuhmann, Dvořák und Schubert und ein paar Volksliedern wie „Greensleeves“ oder „Bella Ciao“. Welterfahrung artikuliert Garrett hier im poppig-kurzen Fragment, besucht aber andererseits auch eine vermeintlich gute, alte Zeit – die Kindheit oder Jugend, in der er diese kurzen Stücke bekannter Geiger sehr bewunderte.

Die gute, alte Zeit

Auf der Bühne konstruiert er sich in seinen Arrangements und teilweise mit den Antworten auf die Fragen aus dem Publikum eine eigene, idealisierte Interpretation dieser guten, alten Zeit zusammen. Gleichzeitig – auch eine zutiefst romantische Geste – ist die Hauptkomponente in der Interpretation des Trios Emotion. Trauer, Freude, egal, alles andere muss dahinter zurückstecken: Es geht hier nicht darum, bekannte Stücke neu zu interpretieren, es geht darum, Herzen aufzuschließen. „Romantik und Demut schließen sich nicht aus“, sagt Garrett.

Großer Raum, kleine Besetzung: Das David-Garrett-Trio im Kuppelsaal. © Quelle: Nancy Heusel

Das Problem ist nur, dass die Kehrseite der Romantik Kitsch ist – dass also die große romantische Geste ins Banale der Massenproduktion kippt, irgendwo zwischen Gelsenkirchener Barock und röhrendem Hirsch. Nun kann man sicher endlos debattieren, wo genau Garrett auf diesem schmalen Grat wandert, ob er es sich hin und wieder mal auf der einen oder anderen Seite zu gemütlich macht und ob es nicht genau dieser Grat ist, auf dem klassische Musik für ein Publikum erschlossen werden kann, das sonst damit eher wenig am Hut hat.

Jedenfalls atmet das Konzert – auch in den Stücken, die wenig mit der Romantik zu haben – den romantischen Weltgeist und haucht ihn mit viel Empfindsamkeit und reichlich Vibrato in den Kuppelsaal. Und das Publikum saugt ihn mit Freude in sich auf.