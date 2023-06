﻿Trauer im Urwald: Dean Lewis singt im Capitol

Hannover. Programmhefte werden gewedelt. Wasserflaschen vom Graben aus ins Publikum gereicht. Schweiß tropft – von den Körpern und, ja, vielleicht auch von der Decke. Zoe Wees hat als Vorband mit Klavier und zwei Mitsängerinnen gerade mit ihrem letzten Song „Control“ jede Menge Energie in den Raum gepumpt. Und dann: Über tausend Menschen gellen in hellen Schreien auf, als Dean Lewis die Bühne betritt.

„Das ist die heißeste Show, die wir je gespielt haben“, sagt der australische Singer-Songwriter. Aber von der Wärme im ausverkauften Capitol lässt sich Lewis nicht irritieren. Tatsächlich komplettiert sein Bühnenbild – wenn auch eher unabsichtlich – die feucht-warme Urwaldatmosphäre: Ein kleines Gärtchen aus Plastikpflanzen hat er sich auf der Bühne aufgebaut, im Hintergrund eine Art Fototapete, die hin und wieder angeleuchtet wird und etwas zeigt, das ein Wald sein könnte, auf jeden Fall irgendetwas pflanzenartig Wucherndes, das an das Cover seines letzten Albums „The Hardest Love“ angelehnt ist.

Dean Lewis’ Songs für die Toten

Lewis macht – mal am Flügel, mal an der Gitarre, mal mit Drums und Keyboard – traurige Musik: „Ich widme diesen Song allen, die ihre Mutter verloren haben“, sagt er vor „How to say goodbye“. Ein anderer Song ist einer verstorbenen Freundin gewidmet, das Publikum in den ersten Reihen hält dazu aus Papier ausgeschnittene Wolken hoch. Aber eigentlich ist Lewis gut gelaunt, trotz seiner Musik: „Ich liebe Hannover“, sagt er auf Deutsch, ansonsten freut er sich, dass alle da sind, dass die Show ausverkauft ist, beides sagt er öfter, reichlich garniert mit umgangssprachlichen Emotionsverstärkern.

Zwar ist jede Emotion, die Lewis von der Bühne herunter transportiert – Tod, Trauer, Verlust, Freude – intensiv, gleichzeitig aber auch sehr glatt gebügelt, sehr ungefährlich, ein wenig labberig. Oder besser: Die emotionalen Ausschläge sind nicht sehr hoch. Tatsächlich käme vermutlich, wenn man einer KI den Auftrag gäbe, einen ungefährlichen Singer-Songwriter zu erfinden, ziemlich genau Dean Lewis heraus.

Passend dazu gibt es von Lewis auch noch ein Coldplay-Cover, „Yellow“. Gute anderthalb Stunden spielt Lewis, seinen bekanntesten Song „Waves“ gibt es als Zugabe mit Deutschland-Flagge über den Schultern. „Ich liebe Hannover“, sagt er noch einmal, während das Publikum nach draußen strömt, an die frische Luft.

