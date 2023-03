﻿Der Balanceakt: Pianist Denis Kozhukhin beim Brahms-Festival im Kuppelsaal

Beim Brahms-Festival der NDR Radiophilharmonie geht es jetzt an die Konzerte und Sinfonien. Pianist Denis Kozhukhin legt noch etwas Kammermusik oben drauf – und schärft mit kleiner Besetzung den Blick fürs Ganze.

Hannover. Am Flügel ist der Mann gefährlich: Fast alles, was Johannes Brahms für Klavier geschrieben hat, ist so raumgreifend, dass es die Welt um sich verschlucken kann. Die weitgespannten Akkordbrechungen, die ins Unendliche strebenden Synkopen pflastern den Tonraum so zu, dass daneben kaum noch Gras wachsen kann.