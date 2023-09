Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Anwurf am Samstag

Zum Auftakt gab es auswärts eine Niederlage in Ludwigshafen, am Samstag legen sie dann auch daheim in der 2. Liga los. Gegner ist der VfL Lübeck-Schwartau, in der Halle stehen vorher einige Arbeiten an. Bitter: Nils Schröder fällt aus.