﻿Denkmalstiftung zeichnet Schloss Derneburg aus

Derneburg. Der britische Kunstsammler und Milliardär Andrew Hall und seine Frau Christine werden für die Sanierung des Schlossensembles in Derneburg bei Hildesheim mit dem Deutschen Preis für Denkmalsschutz 2023 geehrt. Das Präsidium des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz zeichnet in diesem Jahr sechs Personen und Gruppen für ein überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement in der Denkmalpflege mit der „Silbernen Halbkugel aus“, wie es am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das Kunstobjekt aus Silber gelte als höchste deutsche Auszeichnung auf dem Gebiet.

„Überdurchschnittliches Engagement“: Andrew und Christine Hall im Schloss Derneburg. © Quelle: Martina Prante/Archiv

Das Nationalkomitee vergibt zudem eine „Silberne Halbkugel“ als Vermittlungspreis sowie mit je 3.000 Euro dotierte Auszeichnungen an fünf Medienschaffende, wie es hieß. Die Auszeichnungen werden am 6. November in Erfurt übergeben.

Das Schloss als Museum

Andrew und Christine Hall haben den Angaben zufolge die Gebäude von Schloss Derneburg vorbildlich saniert. Sie richteten dort eines der größten Museen für zeitgenössische Kunst der Welt ein. Zurzeit ist dort unter anderem ein Teil des Ausstellungsprojektes „Tempo. Tempo! Tempo?“ zu sehen, das Derneburg gemeinsam mit dem Landesmuseum Hannover und dem PS-Speicher Einbeck organisiert hat. Die Halls zeigen zudem in einer Dauerausstellung, die noch immer um weitere neu sanierte Räume erweitert wird, und in verschiedenen Wechselausstellungen vor allem Werke aus ihrer umfangreichen Kunstsammlung.

Das Gebäude ist ursprünglich als Nonnenkloster entstanden, in der früheren Neuzeit als Zisterzienser-Mönchskloster genutzt, fiel die Anlage 1815 als Schenkung an den Minister der Deutschen Kanzlei in London. Dieser erschuf zusammen mit seinem Sohn und dem Hofbaumeister Georg Ludwig Friedrich Laves ein Gesamtkunstwerk der Bau- und Gartenkunst des 19. Jahrhunderts, wie es hieß. 1974 kaufte der Künstler Georg Baselitz das Gebäude und nutzte es bis zum Verkauf an Hall 2006 als Wohnhaus und Atelier.

Die weiteren Auszeichnungen gehen an Initiativen in Brandenburg, Hessen und Baden-Württemberg sowie an Kamilla Bühring aus Sachsen-Anhalt und Jürgen Herzog aus Sachsen als Einzelpersonen. Den Vermittlungspreis erhalten die „Betonisten“ aus Mainz für ihren Einsatz zur Rettung von Bauten der Nachkriegsarchitektur.

