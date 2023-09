In seinem neuen Roman „Der Afrik“ erzählt Sven Recker eine erstaunliche Lebensgeschichte

Hannover.  Es gibt Lebensgeschichten, die sind mit einer ganz eigenen Tragik verbunden und lassen einen nicht mehr los. So mag es auch dem im badischen Bühl geborenen Autor Sven Recker ergangen sein, der in seinem dritten Roman „Der Afrik“ das historisch verbürgte Schicksal von Franz Xaver Luhr (1837 – 1907) schnörkellos einnehmend nacherzählt.

Im Roman blickt die Hauptfigur an ihrem Lebensende auf die erzwungene Auswanderung nach Nordafrika sowie die Odyssee-ähnliche Rückkehr nach Deutschland zurück, die dem zeitlebens misstrauisch beäugten Heimkehrer in seinem Dorf den Spitznamen „Afrik“ einbringt. Kurz vor dessen siebzigsten Geburtstag steht plötzlich ein Französisch sprechender Junge vor seiner Hütte und bringt die Verstocktheit und den Racheplan des Außenseiters ins Wanken.

In die Wüste geschickt

In der Zeit der europäischen Auswanderungswellen des 19. Jahrhunderts schwärmt der Bürgermeister des badischen Weindorfes Pfaffenweiler den armen Tagelöhnern, Schneidern und Steinhauern seines Ortes vom paradiesischen Algerien vor, das sich in dieser Zeit unter französischer Herrschaft befindet. Es sei ein Land der ewigen Sonne, des schnellen Pflanzenwachstums und ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In einer fingierten Gebärde der Großzügigkeit ermöglicht man den Armen des Dorfes die Reise über das Mittelmeer. Ein Forst wird abgeholzt und aus dem Erlös des Holzverkaufs schickt man die hundertzweiunddreißig Personen in Richtung Algier. Nur der Afrik kehrt dank der Hilfe des Algeriers Djilali Jahre später aus Nordafrika über Umwege nach Pfaffenweiler zurück.

Aus Franz wird Faïz

„Der Afrik“ erzählt die Geschichte eines Verstoßenen, der in der Fremde durch den Algerier Djilali gerettet wird. Eine enge Freundschaft entwickelt sich, aus Franz macht Djilali das französisch wohlklingende „Faïz“. Sie kämpfen gemeinsam gegen die französische Besatzungsmacht in Algerien, und zeitlebens wird der Name „Faïz“ als wärmende, brüderliche Erinnerung in Franz’ erkaltete Seele hineinstrahlen.

Wie macht man eine solche Lebensgeschichte erzählbar? In diesem Fall gelingt das eindrücklich durch die vom Autor gewählte Du-Form, die eine Art Selbstgespräch der Figur konstruiert. Ein schmales, äußerst gelungenes Buch, das auch von in der Fremde gewonnener, interkultureller Freundschaft erzählt.

Sven Recker: Der Afrik“, Edition Nautilus, 160 Seiten, 22 Euro.Am Dienstag, 26. September, liest der Autor um 19 Uhr im Literaturhaus Hannover.

