﻿Der Krieg ist das beherrschende Thema der Frankfurter Buchmesse

Offizielles Gastland der Frankfurter Buchmesse ist zwar Spanien, im Zentrum aber steht die Ukraine. Präsident Selenskyj richtete sich per Video an das Frankfurter Messepublikum.

Frankfurt am Main. An einem versteckten Stand in Halle 4 steht eine entscheidende Frage der diesjährigen Frankfurter Buchmesse: „Can creativity save the world?“ Kann Kreativität die Welt retten? Oder zumindest einen Beitrag dazu leisten?

Im Zeichen des Krieges in der Ukraine ist die Buchbranche in diesem Jahr wieder zusammengekommen. Nach dem Ausfall 2020 und der sehr abgespeckten und vorsichtigen Version 2021 treffen sich in diesem Jahr wieder Verleger, Buchhändler, Schriftsteller und E-Book-Anbieter sowie viele andere Vertreter der Branche. Sie treffen sich auch im Angesicht der Pandemie, in der sie sich weiterhin befinden, aber auch mit der Befürchtung, dass die damit verbundenen drastischen Einschränkungen wiederkehren. Klar, Masken sind zu sehen, aber der Großteil der Besucherinnen und Besucher zeigt das ganze Gesicht.