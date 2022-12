Am Sonnabend, 17. Dezember, feiert im hannoverschen Schauspielhaus die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ Premiere. Es ist ein Theaterabend darüber, was an einem Theaterabend schief gehen kann. Wir fragten Beteiligte, welche Pannen sie schon auf und hinter der Bühne erlebt haben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket