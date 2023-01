﻿Rätselhaft unterhaltsam: „Der Sandmann“ am Thalia Theater in Hamburg

Die Inszenierung von „Der Sandmann“, einem Theaterabend von Robert Wilson nach der Schauergeschichte von E.T.A. Hoffmann, gerät am Thalia Theater Hamburg so rätselhaft wie unterhaltsam – ein Kunststück, das auf mysteriöse Weise gelang.

Die Party ist vorbei: Merlin Sandmeyer als Nathanael in Robert-Wilsons „Der Sandmann“ nach E.T.A. Hoffmann am Hamburger Thalia Theater.

Hamburg. Wenn ein Stück von Robert Wilson auf dem Spielplan des Thalia Theaters in Hamburg steht, ist großer Publikumszuspruch garantiert. Nach „H – 100 seconds to midnight“ steht nun mit „Der Sandmann“ zum zweiten Mal in dieser Spielzeit eine Wilson-Arbeit auf der Thalia-Bühne, und das Gesummse und Geschnatter vor der Premiere zeugte von erwartungsfroher Spannung im Zuschauerraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der US-amerikanische Bühnenzampano Wilson hatte hier in den 1990er-Jahren eine neue Bühnenästhetik erfunden mit Stücken wie „Black Rider“ nach Webers „Freischütz“ oder „Alice“ nach Lewis Carroll. Diesmal bediente er sich bei E.T.A. Hoffmann, dessen Schauergeschichte „Der Sandmann“ von 1816 als Musterbeispiel der Schwarzen Romantik gilt. Wilson nennt seine Version „Oper“, was etwas hoch gegriffen ist, denn der musikalische Teil des Abends beschränkt sich auf ein paar Popsongs im Stile eines Lou Reed, die die britische Sängerin und Komponistin Anna Calvi beigesteuert hat.

Große Gesten bis zur Raserei

Regie führt diesmal nicht Wilson selbst, sondern die 1990 in Hamburg geborene Charlotte Sprenger, die erst gar nicht versucht, den Schauspielern den berühmten wilsonschen Dressurakt mit artifiziellen Posen und Gesten zuzumuten. Vielmehr chargieren die fünf Darstellerinnen und Darsteller mit den Mitteln des Komödienstadels ebenso wie des exaltierten Körpertheaters, bei dem die großen Gesten bis zur Raserei gefragt sind. Und gesungen wird auch sehr schön und mehrstimmig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hoffmann-Geschichte vom narzisstischen Nathanael, dem die Mutter einst Angst gemacht hat mit der Mär vom Sandmann, der den Kindern die Augen raubt, der sich später als Student in das künstliche Wesen Olympia verliebt und im Wahnsinn endet, sollte man schon kennen, wenn man hier den Dingen folgen will. Denn das Regie-Team siedelt das nur in Bruchstücken dargestellte und nur zum Teil im originalen Hoffmann-Ton erzählte Geschehen in einem stilisierten Heute an.

Plaste und Elaste wie zu DDR-Zeiten

Nathanael (Merlin Sandmeyer) ist hineingeworfen in einen Festsaal, der wie zu DDR-Zeiten gestaltet ist (oder wie man sich als Westbürger den Osten immer vorstellte): viel Plaste und Elaste, billige Klappstühle, ein Büfett mit künstlichen Speisen, darüber eine Nische, in der eine dreiköpfige Tanzkapelle Platz nimmt, alles in vergilbtem Licht. Hier hat Nathanael ein Déjà-vu: In einem zwielichtigen Kellner (André Szymanski) meint er, den Sandmann seiner Kindheit zu erkennen, den Advokaten Coppelius, der mit seinem Vater alchemistische Versuche unternahm – mit tödlichem Ausgang für den Vater.

Geschichte eines Absturzes: „Der Sandmann“ am Thalia Theater. © Quelle: Emma Szabó

Weiter treten auf: Nathanaels Mutter, dargestellt von der famosen Gabriela Maria Schmeide als Über-Matrone, seine Braut Clara (Toini Ruhnke), eine verwöhnte Ungläubige, deren Bruder Lothar (Pascal Houdus), eine Person ohne Eigenschaften. Sie alle balgen sich um die Frage, ob es das Übersinnliche, also auch das unerklärlich Poetische, den Kern der Romantik, gibt, oder ob das alles Hirngespinste sind. Und zwischen den Calvi-Songs wird dann auch noch die Barcarole aus Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ angestimmt („Schöne Nacht, du Liebesnacht / O stille mein Verlangen“) – als Opern-Referenz sozusagen.

Das Ende ist nahe in diesem Schauerstück

Das schöne Kunstweib Olympia (wiederum Toini Ruhnke) des Professors Spalanzani (wiederum Gabriela Maria Schmeide) tritt wie ein steinerner Gast ins Geschehen, und als dann ein Mädchen mit Zöpfen als Anführerin von zwei Jungen durchs unübersichtliche Geschehen rast, ahnt man, dass das Ende nahe ist: Soll die Kleine etwa die Klimaaktivistin Greta T. darstellen, die den Weltuntergang prophezeit? Die Decke des Festsaals jedenfalls schmilzt wie ein Gletscher und tropft zu Boden auf die verzagte Menschheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wieder einmal hat eine große Hamburger Bühne ihrem Publikum ein Rätsel aufgegeben. Die Aufgabe besteht darin, die Gedanken und Einfälle einer Regisseurin zu entschlüsseln. Von Robert Wilson, der bei der Premiere im Publikum saß, war keine Hilfe zu erwarten, er verließ das Theater nach der Aufführung schweigend mit seiner Entourage. Ein weiteres Mysterium blieb für viele Besucher, warum man sich von dem Bühnengeschehen, das den Klamauk nicht scheute, recht gut unterhalten fühlte.

Lesen Sie auch

Weitere Vorstellungen am Thalia Theater in Hamburg: 10. Januar um 20 Uhr; 15. Januar um 17 Uhr, 22. Februar um 20 Uhr.

Von Michael Berger