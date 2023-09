﻿Der Sommer – reine Gefühlssache

Hannover. Und es war Sommer. Und – war es Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war? Schon früher war früher alles besser, der Sommer natürlich auch. Rudi Carrell weinte ihm schon 1975 musikalisch nach, weil der 1975er Juni kein sommerlicher war. Aber was ist sommerlich?

Das war und ist ein gefühlter Wert, der Sommer selbst ist ein gefühlter Wert, so sehr wir uns auch bemühen, unbestechliche Durchschnittstemperaturentabellen und Niederschlagsmengenlisten nebeneinander zu halten und zählbare Beweise für die Qualität und Güte des Sommers zu finden. Gegenüber letztem Jahr oder vorletztem Jahr oder gegenüber dem sogenannten langjährigen Mittel, dem wir in Hannover in diesem Jahr zwei Grad voraus sind. Für die Erläuterung steht heute hinter der Tür der Klimawandel immer griffbereit, dort wo auch beschreibendes Vokabular wie Wetterkapriolen, Wetterchaos, Starkregen, Hitzetage, tropische Nächte, ein Allzweck-„Mega“ und der Satzanfang „für die Jahreszeit zu“ auf ihren Einsatz warten.

Sonne im Sommergedächtnis

Aber ist dieser Sommer auch gefühlt wärmer? Haben wir ein langjähriges Mittel in unserem Körpergedächtnis, mit dem wir vergleichen können? Natürlich nicht. Wir bewerten, verfluchen oder romantisieren den Sommer nach unserer persönlichen Wetterbilanz, je extremer, desto merk-würdiger. Der unnötige Sonnenbrand beim Strandtag, der Wunsch nach einem Grog beim Maschseefest, das Hammerwetter beim Hammerkonzert unter freiem Himmel, der Wolkenbruch beim Geburtstagsgrillen, das trotzdem oder vielleicht gerade deshalb toll war. Für mehr als diese Erlebnisverdichtung hat unser Sommergedächtnis gar keinen Platz, es müssen ja noch andere Jahrgänge gespeichert werden.

Fotos im externen Gedächtnis Smartphone tun ihr Übriges. Und Lieder. Sommerhits. Manchmal, weil sie gut sind, und manchmal, weil sie sind, wie sie sind. In diesem Jahr heißt der offizielle Sommerhit, wer auch immer das festlegt, „Mädchen auf dem Pferd“. Der Refrain geht so: „Komm, Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne, Du sitzt hinten, ey, und ich vorne. Komm, sag mir deinen Namen und ich werd‘ ihn für dich buchstabieren, dann inhalieren und nie verlieren.“ Bis man den philosophischen Kern dieses nicht mehr ganz taufrischen Textes erreicht oder überhaupt die Existenz dieses Werks begriffen hat, ist die Sonne weg. Aber es bleibt im Schädel kleben, und vielleicht geht der Junge-Leute-Sommer 2023 auch einfach so: Reiten, Sonne, Mädchen hinten, Namen buchstabieren.

Der lässige Rückkehrer

Und wenn der Sommer noch mal so richtig aufdreht und herumkapriolt, obwohl er hier kalendarisch eigentlich gar nichts mehr zu suchen hat, nennen wir diese Nachspielzeit Spät- oder Septembersommer, um seine Außergewöhnlichkeit zu kennzeichnen. Haben wir gerade. 30 Grad, Menschen frühstücken morgens draußen, liegen tagsüber im Gras, sitzen abends im Biergarten und öffnen nachts das Fenster. Weil es früher dunkel wird, wirkt es abends länger warm. Cool. Kommt insgesamt ziemlich lässig, dieser Bonussommer, wohl auch, weil er im Gegensatz zum Junijuliaugustsommer nichts zu beweisen oder verlieren hat. Wenn es im Juli drei Wochen regnet, ist das ein Mistsommer, wenn es im September drei Wochen regnet, ist das September. Wer es schafft, ohne schlechtes Gewissen ob des menschengemachten Septembersommers draußen zu sitzen, kann diese Tage also einfach genießen. Als Extra, als Belohnung oder Entschädigung. Oder einfach als Sommer, wie er früher einmal war.

1975 wurde er übrigens mit Erscheinen von Rudi Carrells Lied „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ besser. Der August war überwiegend sonnig und für die Jahreszeit genau richtig.

