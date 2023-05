﻿Deutscher Chorwettbewerb: 4000 Sänger kommen im Juni nach Hannover

Hannover. Hannover wird vom 3. bis zum 11. Juni zur Chorhauptstadt: Beim Deutschen Chorwettbewerb treten knapp 100 Laienensembles an, rund 4000 Sängerinnen und Sänger werden erwartetet. Seit 40 Jahren wird das Singfest vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Dessen Geschäftsführer Stefan Piendl sprach nun bei einer Pressekonferenz von einem „großen Nachholbedarf“, der in der Szene nach der Pandemie zu spüren sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Corona-Auswirkungen gespürt haben auch die Jurorinnen und Juroren der verschiedenen Landeswettbewerbe, bei denen sich die Ensembles für das Finale in Hannover qualifizieren mussten. Jan Schumacher vom Chorbeirat des Verbands berichtete von etwas geringeren Teilnehmerzahlen – und einem teils spürbaren Qualitätsverlust durch die langen Probenpausen bei einiges Ensembles.

Drei Chöre aus Hannover im Wettbewerb

285 Chöre haben sich den Herausforderungen des Wettbewerbs gestellt, 96 werden nun zur Endrunde erwartet. Drei davon kommen aus Hannover – die Hannover Jazz Singers, die Männerstimmen des Knabenchor Hannover und der Hochschulchor Vivid Voices. Die Wettbewerbsauftritte werden im Pavillon, im Theater am Aegi, im Schauspiel und in Herrenhausen absolviert, der Eintritt für alle Besucher ist frei. Hauptsponsor des Wettbewerbs ist die Sparkasse Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wertungsrunden in insgesamt 15 Kategorien sind in zwei Gruppen aufgeteilt, zu denen es je ein Eröffnungskonzert in der Markuskirche, beziehungsweise der St.-Martinskirche gibt. Die beiden Preisträgerkonzerte sollen am 6. und 10. Juni im Kuppelsaal stattfinden. Tickets für diese Veranstaltungen für je 10, ermäßigt 5 Euro gibt es ab 8. Mai.

Lesen Sie auch

Viele hannoversche Chöre bieten zudem ein umfangreiches kostenfreies Begleitprogramm in der Wettbewerbszeit an. Dafür fallen die Chortage in Herrenhausen in diesem Jahr aus. Geplant sind unter anderem zwei „Lange Chornächte“ am 5. Mai im Theater am Aegi und am 9. Mai im Pavillon sowie „Spontankonzerte“ in der Innenstadt.

Der bislang letzte Chorwettbewerb fand 2018 in Freiburg statt, damals gehörten das Voktett Hannover sowie das Collegium Vocale und die Capella St. Crucis zu den Preisträgern. 2026 soll der Deutsche Chorwettbewerb in Leipzig ausgetragen werden.