﻿Deutscher Chorwettbewerb: So lief die Generalprobe für die Chöre aus Hannover

Hannover. So sehen Sieger aus: Die vier Ensembles, die sich jetzt in der bestens besuchten Neustädter Hof- und Stadtkirche einem begeisterten Publikum gestellt haben, um in einer Art Generalprobe ihre Programme für den Deutschen Chorwettbewerb zu präsentieren, haben zuvor schon in verschiedenen Kategorien den Landesentscheid des Wettbewerbs gewonnen. Am Wochenende beginnt hier die bundesweite Endrunde mit mehr als 4000 Sängerinnen und Sängern.

Aus Hannover kommen bei diesem Heimspiel die Männerstimmen des Knabenchors Hannover, Vivid Voices, der Jazzchor der Hochschule für Musik, Theater und Medien und die „Hannover Jazz Singers“ von der städtischen Musikschule. Zu Gast bei der Generalprobe war der Juventis Jugendchor Celle – Chorleiter Stephan Doormann hat lange in Hannover gearbeitet und ist hier noch als künstlerischer Leiter der Messe Chor.com präsent.

Zwei Königskinder für Jazzchöre

Gäste aus Celle: Der Juventis Jugendchor unter Leitung von Stephan Doormann. © Quelle: Christian Behrens

Doormann bot mit seinen jungen Sängerinnen und Sängern ein vielseitiges Programm und überzeugte besonders mit dem anspruchsvollen Pflichtstück von Benjamin Britten. Für die Jazzchöre gehört das Volkslied „Es waren zwei Königskinder“ zwingend zur sonst recht freien Stückauswahl. Die Besonderheit dabei: Jeder Chor muss ein eigenes Arrangement der alten Weise anbieten. Beide hannoverschen Jazzchöre werden von Claudia Burghard geleitet, die auch bei der Auswahl der Arrangeure (Joshua Bredemeier und Oliver Gies) ein gutes Gespür für musikalische Qualität und Wirksamkeit beweist.

Starke Sänger: Die Männerstimmen des Knabenchors Hannover. © Quelle: Stefan Arndt

Unter Leitung von Jörg Breiding retten die Herren des Knabenchors den lädierten Ruf des Männergesangsvereins: Es ist ein Vergnügen, zu hören, wie kraftvoll und wie fein differenziert sich in dieser Besetzung singen lässt. Und die Musikstudierenden von Vivid Voices lösen die hohen Erwartungen unter anderem mit einem wunderbar tief verwurzelten Rhythmusgefühl ein.

Gefühl für Rhythmus: Vivid Voices. © Quelle: Stefan Arndt

Im Wettbewerb sind die Vivid Voices am Sonntag, 4. Juni, um 14.40 Uhr im Pavillon an der Reihe, die Hannover Jazz Singers treten dort am Donnerstag, 8. Juni, um 12 Uhr auf. Die Männerstimmen des Knabenchors erklingen am Freitag, 9. Juni, um 12 Uhr in der Galerie Herrenhausen, der Juventis Jugendchor ist am selben Tag um 14.25 Uhr im Theater am Aegi gefragt. Der Eintritt zu allen Auftritten ist frei. Die Preisträgerkonzerte sind am 6. Juni und am 10. Juni jeweils um 20 Uhr im Kuppelsaal. Tickets dafür kosten 20 Euro, ermäßigt 10 Euro. Alle Infos finden Sie hier.

