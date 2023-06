﻿Wettsingen in Hannover: Zweiter Preis für den Knabenchor

Kostenfrei bis 17:15 Uhr lesen

Bundesweiter Protesttag

Misere in Apotheken: Viele Betriebe in Burgdorf und Uetze machen dicht

Mit einem bundesweiten Protesttag am 14. Juni wollen Apotheker und Apothekerinnen auf die vielen Missstände in der Branche aufmerksam machen. In erster Linie geht es um den Mangel an Medikamenten. Auch in Burgdorf und Uetze beteiligen sich viele Betriebe. Eine Notfallversorgung ist sichergestellt.