﻿Deutscher Schauspielpreis für Amelle Schwerk vom Schauspiel Hannover

Hannover. Hohe Auszeichnung: Der Deutsche Schauspielpreis in der Kategorie Theater, der „Therese Giehse Preis“, geht in diesem Jahr nach Hannover. Geehrt wird Amelle Schwerk, Ensemblemitglied des Staatstheaters, für ihre Rolle des „Peer Gynt“. Schwerk teilt sich die Auszeichnung mit ihrer Kollegin Annemarie Brüntjen, die am Nationaltheater Mannheim die Doppelrolle des Shen Te/Shui Ta in Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ übernahm.

Die Preispatin Victoria Trauttmansdorff, Schauspielerin und langjähriges Ensemblemitglied am Hamburger Thalia-Theater, lobte „zwei radikale, leidenschaftliche, kluge, großherzige und zugleich sehr humorvolle Spielerinnen“. Und weiter: „Zwei Frauen, die weder Angst vor großen Gefühlen noch vor Härte haben. Sie spielen Männer und machen mir dabei Lust aufs Frausein. Annemarie und Amelle sind für mich persönlich Rolemodels.“

„Peer Gynt“ wieder ab 16. September

Schwerk, 1994 in Berlin geboren, lernte ihr Handwerk an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Zum Ende ihres Studiums im Frühjahr 2019 und noch in der Ära Walburg spielte sie am Schauspiel Hannover in „Traurig und fröhlich ist das Giraffenleben“ für das Junge Schauspiel.

Peer Gynt ist weiblich: Amelle Schwerk auf der Bühne des Schauspielhauses. © Quelle: Nancy Heusel

Seit der Spielzeit 2019/2020 ist sie festes Ensemblemitglied und spielte unter anderem in „Hamlet“, „Judas“ und zuletzt „Biedermann und die Brandstifter“. Derzeit ist sie auch im Kino im Film „Letzter Abend“ zu sehen. „Peer Gynt“, inszeniert von Lilja Rupprecht, wird am Sonnabend, 16. September, wieder aufgenommen.

„Beide Stücke sind von jungen Frauen inszeniert“, hob Trauttmansdorff hervor – Charlotte Sprenger führte die Regie bei „Der gute Mensch von Sezuan – und sagt: „Da hat sich was getan und das ist gut so.“ Auch im Sinne der Namensgeberin des Preises, der Schauspielerin und Kabarettistin Therese Giehse (1898-1975): „Therese wäre stolz auf euch.“

Der Deutsche Schauspielpreis versteht sich als „Auszeichnung von Schauspielern für Schauspieler“. Die diesjährige Nominierungsjury besteht aus Elisabeth Degen, Julius Feldmeier, Hanna Jürgens, Dayan Kodua, Harriet Kracht, Dominic Raacke, Kerstin Schweers und Tristan Seith. Sie zeichnen außerdem die Darstellenden des Films „Sonne und Beton“ nach dem Roman von Felix Lobrecht mit dem Ensemblepreis aus. Weitere Preisträger werden bei der Verleihung am Freitagabend der Berliner Eventlocation Spindler & Klatt bekannt gegeben.

