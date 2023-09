﻿Deutschlands beste Theatermacher: Kein „Faust“ für Hannover

Hannover. Vor zwei Jahren wurde der Deutsche Theaterpreis „Der Faust“ in der hannoverschen Staatsoper verliehen, jetzt zieht die bundesweite Gala an die künftige Wirkungsstätte von Schauspielintendantin Sonja Anders: Am 25. November werden Auszeichnungen für die besten Theaterschaffenden des Landes in zwölf Kategorien im Thalia Theater Hamburg vergeben.

Schon jetzt steht fest, dass man dann in Hannover nicht wird jubeln können: Unter den mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern, die vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste jetzt nominiert wurden, ist niemand von einem Theater aus der Stadt dabei.

Geht ein „Faust“ nach Braunschweig?

In Braunschweig dagegen kann man sich über einen Bewerber freuen: Zufit Simon geht für seine Choreografie „Radical Cheerleading“ ins Rennen in der Kategorie „Inszenierung Tanz“. Das Stück ist eine Gemeinschaftsproduktion des Lot-Theaters Braunschweig und der Gruppe Schwere Reiter München und wurde unter anderem von der Stiftung Niedersachsen gefördert. Simon tritt gegen harte Konkurrenz an: Nominiert sind zudem Imre und Marne van Opstal vom gemeinsamen Tanztheater der Staatstheater Darmstadt und Wiesbaden sowie Florentina Holzinger mit ihrem Erfolgsstück „Ophelia’s Got Talent“ von der Volksbühne Berlin.

In der Kategorie „Inszenierung Schauspiel“ tritt Altmeister Stefan Bachmann mit einer Arbeit aus Düsseldorf gegen die junge Türkin Ebru Tartıcı Borchers an, die am Oldenburgischen Staatstheater „Amsterdam“ auf die Bühne gebracht hat. Außerdem ist Luise Voigt für „Der Meister und Margarita“ am Nationaltheater Weimar nominiert.

Bester Darstellender 2023? Schauspieler Christian Friedel. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Im Musiktheater bleibt der Preis für die beste Inszenierung in jedem Fall in Männerhand: Zur Auswahl stehen Philipp Westerbarkei, der Macbeth“ am Stadttheater Bremerhaven herausgebracht hat, sowie David Hermann für „Dogville“ am Aalto Musiktheater Essen und Bastian Kraft für eine „Rusalka“ aus Stuttgart.

Als beste Darstellende im Schauspiel sind Christian Friedel, Fritzi Haberlandt und Natalie O’Hara nominiert, im Musiktheater können sich Vera-Lotte Boecker, Lisa Mostin und Juliana Zara Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Weitere Preise werden unter anderem für die besten Kostüme und Bühnenbilder sowie für „Genrespringer“ vergeben.

