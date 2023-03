﻿Alles so schön bunt hier: Die 17 Hippies stellen im Pavillon ihr Album „9000 Nächte“ vor

2002 sind die 17 Hippies zum ersten Mal in Hannover aufgetreten, damals noch im Café Glocksee, seitdem spielen sie immer im Pavillon. Dort stellten sie jetzt ihr neues Album vor.

Hannover. Mit den Zahlen sollte man es nicht so genau nehmen: Die 17 Hippies auf der Bühne des Pavillon sind nur 11. Und die 9000 Nächte aus dem Titel des im Konzert präsentierten Best-Of-Albums – so viele Nächte, umgerechnet 25 Jahre, gab es die Band zur Veröffentlichung des Albums schon - gehen mittlerweile auch schon in Richtung 10.000. Aber sei’s drum: Die Sitztribüne im großen Saal des Pavillon ist abgehängt, die Fläche vor der Bühne unbestuhlt, es soll getanzt werden, nicht gezählt.