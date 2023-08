Mit seinen jährlichen Herbstausstellungen widmet sich der Kunstverein Hannover dem Kunstschaffen in der Region. Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1907 gehört die Herbstausstellung zu den wichtigsten Ausstellungen in Niedersachsen.

Hannover. Matthias Langer ist tot. Gestorben ist er am 19. November 2022. Und am 11. Juli 2011. Und am 22. Mai 2015, und am 22. Februar 2018 und am 3. Juni 2022. Aber er scheint auch zu leben. Denn die wandgroße Arbeit mit den verschiedenen Todesanzeigen, die an Matthias Langer erinnern, stammt von: Matthias Langer.