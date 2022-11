﻿Fenster zu! Die Band City verabschiedet sich im Theater am Aegi von ihren Fans

Ein würdiger Abschied: City feiert ihr 50-jähriges Bestehen und ist auf großer Abschiedstournee. Im Theater am Aegi verabschiedete sich die Band von den Fans in Hannover. Es flossen Tränen.

Hannover. Am Ende lassen sie es noch einmal richtig krachen. City, die erfolgreiche Ostrock-Band, die 1972 in Ost-Berlin (Prenzlauer Berg) zur Zeit der DDR gegründet wurde, verabschiedete sich im Theater am Aegi von ihren Fans. Die Band feiert ihr 50-jähriges Bestehen und ist zugleich auf großer Abschiedstournee. Ihr Tour-Titel ist passend gewählt: „50 Jahre City – Die letzte Runde – live 2022“. Im seit Monaten ausverkauften Theater am Aegi steht die Abschiedsmelancholie aber hinten an. Sänger Toni Krahl (Akustikgitarre, Mundharmonika), Gitarrist Fritz Puppel (mit Cowboyhut und einzig verbliebenes Gründungsmitglied), Keyboarder Manfred Hennig, Bassist und Violonist Georgi Gogow und Gastschlagzeuger Roger Heinrich strahlen große Spielfreude aus und packen ihr Publikum von Anbeginn.

„Die letzte Runde“: City im Theater am Aegi. © Quelle: Christian Behrens

Mit wuchtig-druckvollem, transparent-differenziertem, sattem Sound und einer feinen Lichtshow präsentieren sie eindrucksvoll ihre Songs und Lieder aus allen fünf Dekaden ihres Schaffens. Die Fans erleben ein klasse Konzerterlebnis und ein beeindruckendes Stück (Ost-)Deutschrock-Geschichte. „Schönen guten Abend, liebe Gemeinde“, begrüßt Krahl locker alle im Saal, nach der „Europa“-Hymne vom Band und ihrem angefügten Power-Opener „Die Hymne (Come Together)“ von Citys aktuellem Doppelalbum „Die letzte Runde“.

„Ich bin immer noch hier“

„In Hannover war es immer schön. 1978 haben wir im Leine Domizil gespielt“, sagt Toni Krahl. Mit „Amerika“ und der Textzeile „Ich bin immer noch hier“ von 1990 geht es flott weiter. Sie rocken prima; die Rocksongs, Hymnen, poetischen Lieder und Balladen mit Texten über Liebe, Kindheit, Hoffnung und Glück kommen frisch und dynamisch über die Rampe – und werden stets gefeiert und bejubelt. Viel Mitklatschen, Armeschwenken, Mitsingen.

„Am Fenster“ als Zugabe: City im ausverkauften Theater am Aegi. © Quelle: Christian Behrens

Klasse ist das Medley alter Songs, darunter „Der King vom Prenzlauer Berg“ (1978). Bei „Berlin“ singen alle kräftig mit. Aufgrund ihrer Frische und ihrer neuen Stücke ist es kein reines Nostalgiekonzert. Krahl singt souverän und plaudert immer wieder aus dem Nähkästchen, er spricht auch über (späte) Liebe, die unruhigen Zeiten und über Kinder, denen Respekt und Unterstützung entgegengebracht werden muss.

„Sind so kleine Hände“

Dazu bringt City eine wunderbare Version von Bettina Wegners Lied „Sind so kleine Hände“ und das Friedenslied „Sag mir wo die Blumen sind“. Berührend, wie die Band an ihren im Mai 2020 verstorbenen Originalschlagzeuger und Gründungsmitglied Klaus Selmke erinnert, der immer tief sitzend und barfuß seine Drums spielte. „Wir sind noch immer unfassbar traurig“, sagt Krahl. Es folgt das ergreifende Memoriam-Lied „War gut“ zu Ehren Selmkes. Dessen Tod ist auch der Grund für die Bandauflösung, ohne ihn wollen sie nicht weitermachen, heißt es.

Aber dann geht der Hitreigen mit „Casablanca“, „Glastraum“, „Wand an Wand“, „Das Blut so laut“ weiter, es gibt flotte Sprüche, Freude und Spaß sind wieder da. Nach zwei Stunden ohne Pause gibt es Riesenjubel, Ovationen im Stehen, rhythmisches Klatschen. Krahl kündigt scherzend das Konzertende an: „Wir müssen unsere Tabletten einnehmen und ab ins Bett.“ Wieder Lacher.

Zehn Minuten Riesenjubel

Aber ein Lied fehlt noch, das wissen alle im Saal. Das gibt es als Zugabe: der 1978er-Kult-Hit „Am Fenster“, in einer besonderen Version, mit einem einführenden Geigensolo von Gogow und einer schönen Bandeinleitung. Die Fans bleiben stehen, tanzen, klatschen mit. Nach dem letzten Ton geben sie weitere zehn Minuten Riesenjubel, der die Band sichtlich anrührt. Es ist ein würdiger Abschied einer Kultband, bei dem so manche Träne verdrückt wird.

Das letzte City-Konzert findet am 30. Dezember in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt, es ist ausverkauft, so Krahl. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es einen Zusatztermin am 29. Dezember ebenfalls in der Berliner Mercedes-Benz Arena.

Von Christian Seibt