﻿Ganz schön lustig: Die Feisten mit ihrem Programm „Jetzt!“ im Pavillon

Hannover. Die Bierflaschen ploppen in den Reihen des ausverkauften Pavillons. Die Stimmung ist gut und es wird viel gelacht, denn clevere Pointen lauern in jeder Strophe, hauchzart und im heiseren Falsett-Gesang von Mathias Zeh dargeboten. Von unten hilft Rainer Schacht mit kräftiger Bassstimme nach und begleitet auf sämtlichen Saiteninstrumenten – von der Ukulele bis zur Sitar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In „Jetzt!“, dem neuen Programm der Feisten, gibt es Stücke über die schnarchende Freundin, dekadente Kreuzfahrten, Teleshoppingkanäle und die inneren Werte. Wobei das mit den inneren Werten so eine Sache ist: Nach Meinung der Feisten interessieren sie niemanden, „wenn die Verpackung so dermaßen stimmt“. Es sind seichte, mal charmante, mal prollige, obszöne Texte, die beim älteren Publikum für schallendes Gelächter und viel Jubel sorgen. Gut kommt es an, wenn sich die beiden im harmonischen und durchaus professionell angelegten Satzgesang an ausschweifende Feiern in der Jugend erinnern: „Wir lagen in der Campari-Lache bis zum Verlust der Muttersprache“.

„Ich habe das Gefühl, das ist das geilste Konzert, das wir heute in Hannover spielen“, scherzt Rainer Schacht zwischen den Nummern, von denen viele aus der Zeit stammen, als sie noch zu dritt – als Ganz Schön Feist – unterwegs waren. Die Band löste sich 2013 auf und wurde zum A-capella-Duo Die Feisten. Auch Mathias Zeh unterhält am Abend im Pavillon mit Ironie, Sprachwitz und Situationskomik, wenn er im Bühnennebel versunken lässig mit Sonnenbrille auf einer Cajon sitzt oder von seiner Gräserallergie erzählt, die sich nicht gegen alle Gräser richte.

Einfach locker

Ein Fan resümiert später: „Die Jungs sind einfach locker und komisch und nehmen sich selbst nicht so ernst, das gefällt mir“. Weder sich selbst noch alles andere nehmen Die Feisten ernst. Doch bleiben sie auch konstant an der diplomatischen Oberfläche, stoßen dank ihrer poetischen Abstraktion selbst in rotzfrechen Momenten niemanden vor den Kopf. Und wenn aus der wohlbekannten Floskeltruhe, „wo alles drinsteht, was es nicht in die Lieder geschafft hat“, am Abend wieder vorgetragen wird und es heißt: „Morgen kommt der Weihnachtsmann und der hat einen Tanga“ an, so tobt das Publikum. Rainer Schacht fügt dann noch hinzu: „Und das Bild kriegt ihr so schnell nicht aus dem Kopf“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Jakob Spruck