﻿Die Geschichte eines Mordes: „Portrait eines Verbrechens“ im Quartier Theater

Hannover. True Crime als atmosphärische Performance: Auf einem Arbeitscamp für junge Menschen in den französischen Hochalpen unweit von Grenoble wurde im Sommer 1990 die 20-jährige Lisa im Dorf Le Fai ermordet. Geschehen ist das wirklich, und eines der vier Ensemblemitglieder des Quartier Theaters hat das damals selbst miterlebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt hat das Theater aus dem Stoff eine Performance entwickelt. In „Portrait eines Verbrechens“ gibt es keine klassische Bühne. Faszinierend ist, dass die Besucher mit dem Eintritt in den Vorstellungsraum selbst zu Figuren im autobiographisch reinszenierten Erinnerungsbild werden. Ein Plattenspieler spielt das Chanson „Morgane de toi“, Fotografien der französischen Hochalpen, Bücher, Boulekugeln und Arbeitswerkzeuge zieren kunstvoll arrangiert die dunklen Wände. Im Verlauf das Stücks taucht man immer weiter in jene Momente ein, die auf der Erinnerung eines Ensemblemitglieds fußen.

Diashow und Suppenteller

Mit Beginn der Performance nehmen die Besucher mit den vier Darstellern (Inka Grund, Cinzia Grundke, Tim von Kietzell, Romina Medrano) an einem kreativ zusammengebastelten, großen Tisch Platz. Bei der Premiere sind es gut 20 Stühle, die für die gemeinsam durchlebten Erinnerung bereitstehen. Nachdem über eine Diashow mit authentischen Fotos das Setting jenes Sommers idyllisch ausstaffiert wird, tragen die Darsteller leere Suppenteller auf. So wird die Situation des allabendlichen gemeinsamen Essens imaginiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nachricht von der draußen tot aufgefundenen Lisa bringt dann alles ins Wanken: „Lisa est morte!“ hallt es aus der Mitte des Raumes. Stille, Wut, Trauer, Ohnmacht. Die Darsteller bewegen sich so im Raum, dass die Illusion dieses tragischen Abends nie durchbrochen wird – das ist kompositorisch sehr gut gemacht. Johannes Keller entlockt dabei seinem Kontrabass die faszinierendsten Klänge, die mal die Sirene der anrückenden Polizei, mal die Rotorbewegung des Hubschraubers imitieren.

True Crime mit Botschaft

Im Zentrum des Geschehens stehen weder Tathergang noch Motiv des Mörders, sondern die vergegenwärtige Erinnerung an diese schlimmen Stunden. Gruselig ist das weniger, vielmehr äußerst eindringlich und emphatisch ergreifend. So ist das Stück auch keine spannungsgeladene Thriller-Inszenierung, sondern eher ein Bildarrangement in Bewegung, das die Plötzlichkeit des Todes in einer Landschaftsidylle erfahrbar zu machen sucht, der wie ein Blitzeinschlag alles auf den Kopf stellt.

Lesen Sie auch

Im Stück gehe es auch um die Frage, ob der Mensch von Grund auf böse sei, so die Regisseurin Julia Gentili anschließend im Gespräch. Eine Antwort bleibt die Performance jedoch schuldig. Vielmehr lenken die Darsteller zum Ende durch ihr gesangliches Plädoyer („Gracias a la vida“) den Blick des Publikums vom Unglück zur Dankbarkeit, und das tut gut. Dort heißt es: „Ich danke dir Leben, hast mir so viel gegeben, durfte lachen und schweben, trotz aller Stürme und Beben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Vorstellungstermine sind der 1., 3., 4., 5., 8., 10., 11. und 12. März