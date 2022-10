﻿Die Geschichte geht weiter: Jazzwoche startet mit chuffDrone

Die 30. Jazzwoche startet mit einem starken Konzert der österreichischen Gruppe chuffDrone in der Rampe. Das Festival läuft bis zum 14. Oktober.

Hannover. Am Ende ist Pianist Jul Dillier ganz gerührt. Ob des brausenden Beifalls. Ob der tollen Atmosphäre im Nordstadt-Loft und Co-Working-Space Rampe. Und darüber, dass ein solch traditionsreiches Festival wie die Jazzwoche Hannover mit solch einem tollen Engagement von jungen Leuten umgesetzt wird. Das wäre so unglaublich wichtig, gerade in diesen Zeiten. Das gäbe Hoffnung. Für den Jazz. Und noch viel mehr.

Dabei ist die Formation chuffDrone, mit der die Jazzwoche in ihre 30. Ausgabe startete, selbst ein Hoffnungsträger – nicht nur für den Jazz. Ihre Musik blickt weit über den Tellerrand, ist vielseitig, gleichzeitig spontan und aufregend durchkomponiert. Sie vereint unterschiedlichste musikalische Elemente, Genres und Spielweisen. Man darf ihre Musik divers nennen. Offen und gleichberechtigt. Und auch die Frauenquote stimmt. Sie liegt bei chuffDrone bei 60 Prozent. Somit passt das Quintett auch in diesem Punkt bestens zum Motto dieser Jazzwoche „Mind the gap! Celebrate equality! We support gender equality in music“.