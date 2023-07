﻿Auf den Spuren der Vergangenheit: Die Kestner Gesellschaft erinnert an El Lissitzky

Hannover. Der erste Eindruck ist überwältigend. Wir sehen Werke von El Lissitzy in allen vier Ausstellungssälen der hannoverschen Kestner Gesellschaft. Zu besichtigen sind sie, wohltuend für das Auge des Betrachters, in einer puristischen Ausstellungsarchitektur, die das Wiener Architekturbüro „the next ENTERprise“ entwickelt hat.

Mit dieser Schau nimmt das Kunstinstitut Bezug auf eine Ausstellung, die vor 100 Jahren in den Räumen der damals noch in der Königsstraße 8 beheimateten Kestner Gesellschaft stattfand. Dort zeigte man 1923, sieben Jahre nach Gründung der Gesellschaft, in einer ersten institutionellen Einzelausstellung den russischen Künstler El Lissitzky (1890-1941). Er wurde geprägt durch die Oktoberrevolution 1917, in der er die Chance zu einem künstlerischen und sozialen Neubeginn für die Menschheit sah.

Mit Zirkel und Lineal

Für diesen Aufbruch brauchte es eine neue Kunstsprache, die Lissitzky seinerzeit in Form von „Prounen“ entwickelte. Abgeleitet von „Pro Unowis“, artikuliert die Abkürzung bereits im russischen Wort den Willen zur Neugestaltung der Welt. Für sie griff der als Architekt ausgebildete Künstler auf das Vokabular des Suprematismus zurück, das durch ihn eine ungeheure Diversifizierung erfuhr. Mit Zirkel und Lineal schuf er ein mathematisch konstruiertes Universum. Darin war der Mensch eine Figur zwischen Roboter und Marionette.

Hörbar: Arbeit von Susanne Sachsse. © Quelle: Rainer Droese

Zu besichtigen ist das in den im Auftrag der Kestner Gesellschaft im Jahr 1923 entstandenen Mappen-Werken „Proun.1“ und „Sieg über die Sonne“, die nun erneut gezeigt werden. Unter den Lithografien befindet sich der „Ansager“, der den Weg in eine leuchtende Zukunft weist. Das tut auch der „Konstrukteur“, als der sich Lissitzky in einer berühmt gewordenen Fotomontage aus dem Jahr 1924 sieht. Kein Bildermaler mehr, sondern ein Erbauer, dessen Werke dem „neuen Menschen“ zu dienen haben.

Neuer Mensch, Ansager, Konstrukteur! Diese Rollen, mit denen Lissitzky zu einem bedeutenden Wegbereiter der Moderne geworden ist, zitiert Adam Budak, Kurator und Direktor der Kestner Gesellschaft, auch in seinem Ausstellungstitel. Dabei erklärt er zwar das Selbstbildnis des Künstlers programmatisch zum Selbstbild der heutigen Kestner Gesellschaft, vergisst aber die ideologischen Implikationen, die zeittypisch mit ihnen verbunden waren: Die Didaktik und Erziehungsstrategien, die nach der Euphorie des künstlerischen Aufbruchs mit revolutionärer Formgestaltung in Stalins Sowjetreich rasch zum Zwang wurden.

Der Blick in die Zukunft

El Lissitzky mit seinen Werken ist das Zentralgestirn dieser Ausstellung, die sich vor allem auf seine zwischen 1919 und 1925 entstandenen „Prounen“-Werke konzentriert. Aber auch auf die Zusammenarbeit mit Kurt Schwitters, der Lissitzky nach Hannover eingeladen hatte, ihn in die Kestner Gesellschaft einführte und ihm Arbeit als Werbegestalter bei der Firma Pelikan besorgte. Die Exponate von Lissitzkys Hand zeigen, was für ein großartiger, innovativer Designer er war mit einer klaren und präzisen Formensprache.

Hinweise im Außenbereich: John Wood und Paul Harrison haben Schilder auf dem St. Nicolai Friedhof ausgestellt. © Quelle: Kestner Gesellschaft

Budak schaut zurück auf El Lissitzkys Zeitgenossen und Weggefährten, etwa auf Lázló Maholy-Nagy, Max Burchartz und Lajos Kassák, die der Künstler schätzte und mit denen er zusammenarbeitete und ausstellte. Sie waren für ihn Seelen- und Geistesverwandte, die Kunst atmeten und lebten, die Dinge neu dachten und deren Blick dabei immer in die Zukunft gerichtet war.

Zu ihnen addiert sich eine umfangreiche Liste von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Hier und Heute, wie der österreichische Künstler Florian Pumhösl mit seinen minimalistischen Objekten aus schwarzem Granit und rotem Quarzit oder die szenischen Figurengruppen von Wieland Schönfelder. Nicht selten wirken diese Werke, die an Lissitzky Maß nehmen wie ein Making-of des Künstlers.

Skulpturen von Wieland Schönfelder in der Kestner Gesellschaft. © Quelle: Rainer Droese

Trotzdem ist all das sehenswert. Zusammen mit seinem Hauptact präsentiert Budak im Projektraum die britische Künstlerin Ella Walker mit Werken aus zarter Renaissance-Malerei, Commedia dell’Arte-Spektakel und Filmszenen. An der Fassade der Kestner Gesellschaft und in Park des St. Nicolai-Friedhofs sehen wir Arbeiten des Duos Wood und Harrison und im Café „Tender Button“ eine Wandarbeit der polnischen Künstlerin Marlena Kudlicka. Für den Eröffnungsabend am 7. Juli um 19 Uhr ist eine Performance der gleichfalls polnischen Künstler Paulina Olowska vorgesehen.

Wie schon oft verfährt Adam Budak in seinem vielstimmigen Eröffnungsreigen nach der Maxime des Direktors im Vorspiel auf dem Theater in Goethes „Faust“: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.“ Und wie bei Goethe gilt es auch für Budak hinzuzufügen: „Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.“

„Der neue Mensch, der Ansager, der Konstrukteur. El Lissitzky: Das Selbstbildnis als Kestner Gesellschaft.“ Bis zum 1. Oktober in der Kestner Gesellschaft.

