﻿Welten der Erniedrigung: Die Kestnergesellschaft zeigt Paula Rego

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es viel Farbenfrohes in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu sehen: Im Subtropenhof des Berggartens eröffnet am 27. Oktober eine internationale Fotoausstellung mit den besten Gartenaufnahmen aus aller Welt. Präsentiert werden auch die zehn schönsten Bilder aus den Herrenhäuser Gärten.