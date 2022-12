﻿Warum es für Dieter „Maschine“ Birr immer weiter gehen muss

Hannover. Sie nannten ihn „Maschine“: Dieter Birr, ehemaliger Frontmann der legendären Ostband Die Puhdys, veröffentlicht mit 78 Jahren ein neues Album, „Grosse Herzen“. Interview mit einem Überzeugungstäter.

Diese Maschine läuft und läuft – sind Sie ein Perpetuum mobile?

Ja, das bin ich wohl. Es läuft von allein, ganz ohne Antrieb (lacht).

Was war denn der Antrieb?

Ich habe damit angefangen im März vergangenen Jahres, während Corona. Da war es so langweilig. Und da entstand der erste Song, „Bessere Tage“. Das Video haben wir auch gleich gedreht, in der eiskalten, menschenleeren Stadt. Das war gespenstisch. Wir brauchten auch eine Sondergenehmigung dafür, dass wir uns frei bewegen durften.

„Da steckt Leidenschaft drin“

Wie haben Sie die Zeit wahrgenommen?

Naja, ich nehme an, wie alle anderen. Unheimlich war’s. Man hatte vielleicht nicht unbedingt Angst, aber man war vorsichtig, anderen Menschen zu begegnen. Und wie man sich gefreut hat, wenn die Inzidenz runterging.

Hilft es Ihnen in solchen Situationen, Musik zu machen?

Musik ist eben etwas Schönes. Etwas Anderes kann ich ja auch nicht (lacht). Ich habe zwar auch mal in einer Fabrik gearbeitet, also einen „ordentlichen“ Beruf gelernt. Aber wenn man etwas aus vollem Herz macht, ist das eben doch besonders. Da steckt Leidenschaft drin. Ich bin immer noch neugierig darauf, was mir so einfällt. Ich denke, alle Musiker kennen das. Und ein bisschen verrückt musst du sein!

Dieter „Maschine“ Birr *18. März 1944 in Köslin. Dieter Birr lernte Universalschleifer – seinen Spitznamen „Maschine“ erhielt er allerdings nicht von Berufs wegen, sondern wegen seines guten Appetits. Von 1966 bis 1972 studierte er Tanzmusik, Musiktheorie und Gitarre an der Musikschule Friedrichshain in Ost-Berlin. 1969 wurde er Frontmann der Puhdys und damit einer der erfolgreichsten Bands der damaligen DDR. 2016 ging die Gruppe im Streit um Songrechte auseinander. „Grosse Herzen“ ist sein fünftes Soloalbum. Birr lebt mit seiner Frau in Neuenhagen bei Berlin.

Wie haben Sie den Umgang mit der Branche empfunden?

Viele Roadies und Techniker haben den Beruf gewechselt, weil sie nichts verdienen konnten. Heute ist es ganz schwer, Techniker zu bekommen. Es haben auch viele Musiker aufgegeben. Gerade die jungen Musiker, die voller Leidenschaft sind, die Opfer erbringen, nur um Musik zu machen, tun mir leid. Ich weiß doch noch, wie das war: als junger Musiker in Clubs spielen, andere Leute kennenlernen, diskutieren, gemeinsam Musik machen, Spaß an der Freude, alles, was dazugehört… Und wenn das wegfällt… Ich will jetzt nicht von Depressionen reden, aber eine gewisse Traurigkeit haben die bestimmt gespürt.

Das Cover: Dieter „Maschine“ Birrs „Grosse Herzen“. © Quelle: Handout

Den „Roadies“ haben Sie auf Ihrem Album ein Lied gewidmet…

Die sind wichtig. Die braucht man als Musiker. Anfangs haben wir ja unsere Sachen noch selber geschleppt, aber irgendwann halt nicht mehr. Jetzt gibt es Bands, die Touren absagen müssen, weil sie keine Roadies finden.

„Ich kann auch mit bescheuerten Leuten gut umgehen“

Sie singen in „Grosse Herzen“ von den Engeln in dieser Zeit. Welche meinen Sie?

Menschen, die anderen Menschen bedingungslos helfen, die nicht fragen, was sie dafür bekommen. Die sich engagieren. Von Feuerwehrleuten über Ärzte und Schwestern, die bis zur Erschöpfung Sonderschichten schieben, bis zum Kind, das für die Oma in der Nachbarschaft einkaufen geht.

Ein anderes Lied, über das ich mich Ihnen sprechen wollte, ist „Dafür oder dagegen“. Wir leben in einer Zeit, in der man zu einem gewissen Schwarzweißdenken neigt. Ihre Meinung dazu?

Ich finde es schlimm, wenn sich wegen Meinungsverschiedenheiten ganze Familien zerstreiten oder Freunde nicht mehr miteinander reden. Man muss doch noch miteinander sprechen können! Wenn mir jemand sagt „Es gibt kein Corona“, denke ich: „Okay, ich kennen aber Menschen, die es haben. Wenn du das meinst…“ Es ist halt bescheuert. Aber ich kann auch mit bescheuerten Menschen ganz gut umgehen.

Das große Dagegen unserer Zeit ist der Krieg in der Ukraine. Als jemand, der noch im Zweiten Weltkrieg geboren wurde: Hätten Sie damit gerechnet, so etwas noch zu erleben?

Nein. Ich bin so erschüttert. Wir im Osten sind doch mit der Vorstellung groß geworden: Die Russen, also damals noch die Sowjetunion, sind doch unsere Freunde. Von denen wird nie ein Krieg ausgehen. Ich verstehe auch nicht, warum der Putin das macht. Der könnte glücklich und zufrieden auf seiner Terrasse sitzen und es gut sein lassen. Stattdessen bringt der so viel Leid über so viele Menschen… Ich verstehe das nicht.

In „Wenn ich noch einmal leben könnt“, ziehen Sie ein Resümee und sagen, Sie würden alles noch einmal genauso machen. Sind Sie zufrieden?

Das kann man sagen. Ich hatte ein sehr erfülltes Leben. Ich bin dankbar, dass ich diese Beruf ausüben kann und so viele Menschen daran Anteil nehmen. Das war ein großes Glück.