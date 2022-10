﻿Die „Musste sehen!“-Liste: Neue Musikvideos aus Hannover für den Herbst

Hannovers Open-Air-Saison geht zu Ende, und in den Clubs wächst erneut die Angst vor der Konzert-„Absageritis“. Um so spannender ist jetzt der Blick auf neue Musikvideos von Hannovers Künstlerinnen und Künstlern. Die Übersicht der spannendsten Fundstücke bei Youtube & Co für den Herbst.

Hannover. Wir haben das Internet durchforstet und stellen hier unsere aktuellen Lieblingsfundstücke mit Youtube-Videos kurz vor: Über diese Songs redet die Szene.

The Planetoids feat. Joules the Fox: „Bolivia“

Ein „Lied über Tagträume und alternative Realitäten“, so schreiben die Planetoids über diesen Song. Er vereint die Indie-Disco-Talente der Band mit dem versonnen Gesang von Singer-Songwriterin Joules the Fox – die spannendste Hannover-Kollaboration des Herbstes. Das Video ist eine detailverliebte Collage von Gwen Wieczorek und Planetoids-Sänger Jonas Sercombe – ermöglicht durch die Unterstützung der Initiative Musik und des Bundesprogramms Neustart Kultur.

Serpentin: „Blaugrau“

Sängerin Johanna Kaiser alias Serpentin hat "Blaugrau" gemeinsam mit Toni Vice und Fleggo produziert. Er ist eine schlimm-schöne, emotionale Tiefenbohrung in die Abgründe toxischer Beziehungen. So sehenswert das Video ist – so richtig zu kapieren ist Serpentin nur bei ihren explosiven Liveperformances. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es beim Kiezkultur-Festival am 21. und 22. Oktober. Hier finden Sie das Programm.

Julia Scheeser feat. Crewkid: „Legendär“

Julia Scheeser hat vor Kurzem ihr zweites Album „Silbertablett“ veröffentlicht – ohne Frage ein Highlight aus Hannover in diesem Jahr. Der Clip zum Song „Legendär“ ist gedreht in der Lindener Kneipe Lindwurm. Als Rapper ist „Crewkid“ dabei. Er und Sängerin Scheeser bilden neuerdings auch das Front-Duo der Band Passepartout.

Ivana: „Wann hört das auf?“

Ivana Schildbach studiert Gesang im Studiengang Popular Music der Musikhochschule – und beginnt gerade erst die Karriere mit eigenen Veröffentlichungen im Genre moderner deutscher Pop. Ihr leicht verdunkeltes Timbre passt da fantastisch, um immer Sicherheitsabstand zu schlagerhaften Plattheiten zu halten. Das Video zur Ballade „ Wann hört das auf?“ hat Daniel Gieg gedreht. Ivana ist am 28. Oktober als Support bei Ottolien (siehe unten) im Musikzentrum zu sehen. Dann mit voller Bandbesetzung und ordentlich Schmackes im Sound.

Freedie: „Pogo im Minenfeld“

Frederik Wiese alias Freedie hat gerade sein Debütalbum „Ein Traum“ veröffentlicht. Der Song „Pogo im Minenfeld“ ist genau so doppelbödig, wie der Titel es verspricht – das Leben ist eine Baustelle. Und für die Liebe gilt das umso mehr (Video: Emily Mae Lewis, Valentin Kollenda). Im Song sinniert Freedie: „Keine Ahnung, wie es weitergeht und wer von uns beiden morgen zuest in dier Zeitung steht...“ Mit diesen Zeilen ist die Antwort gegeben.

Vinter: „Magnolia Blossom Time“

Nicola Kilimann alias Vinter verzaubert Hannover regelmäßig mit ihren leicht skandinavisierten und sanft elektrifizierten Singer-Songwriter-Balladen. Eben ist die hörenwerste EP "Magnolia" erschienen, der Titeltrack davon heißt "Magnolia Blossom Time". Kasimir Weichert führt Regie beim Video. Am 27. Oktober singt Vinter (gemeinsam mit Isabelle Gebhardt und Dustin Jonathan) bei einer Benefizgala für die NP-Sportstiftung beim Turnklubb Hannover. Alle Infos dazu hier.

Ottolien: „Franka & Laurien“

Die Ottolien-Brüder Jonas (Rap, Beats) und Leonard (Gesang) nehmen mit dem Song „Franka & Laurien“ Anlauf zur Veröffentlichung ihrer neuen EP. Der Song ist das akustische Pendant zur naiven Malerei: Die vermeintliche Vordergründigkeit ist Methode. Doch zwischen den Zeilen und Worten schimmert ionisierte Ironie durch. Das Video greift das Motiv auf – gedreht im Lux am Schwarzen Bär von der Videocrew Stabil & Grazil. Ottolien spielt am 28. Oktober im Musikzentrum ein Releasekonzert für die neue EP.

Anaïs: „You Make Me Mad“

Anaïs Herthoghe ist in der Nordkurve des hannoverschen Umlands aufgewachsen und nun dabei, via Berlin mit der Karriere loszulegen. Zeitgeistig nuscheliger Gesang und elektromagnetische Refrains erzeugen einen populären Sog, der etwas Unwiderstehliches hat. Anaïs hat bereits Support-Gigs für die Giant Rooks gespielt und tourt eifrig durch Deutschland und französischsprachige Nachbarländer – schließlich ist sie mütterlicherseits belgischer Abstammung.

Kunstloses Brot: „Warte Mal“

Kunstloses Brot ist ein Zweitprojekt von Sven Templin und Jonas Sercombe von The Planetoids – sie nennen das Akademikerschlager. Sehr treffend. Der Clue beim Song „Warte mal“: Sie haben Kundenbewertungen von einschlägigen Internetseiten über die Serviceleistung der hannoverschen Bürgerämter in Collagetechnik zu einem Liedtext konstruiert. Das Tanzvideo ist eine herrliche Groteske.

Veyn: „The Rope“

Die Band Veyn ist ein Neuling aus dem Popular-Music-Studiengang der Hochschule. Sängerin Julia Sophie Mohr, Drummer Dejan Hauch, Bassist Lennard Frömbgen, Gitarrist Vincent Heller und Keyboarder Finn MacCormac spielen druckvollen Indie-Pop-Rock. Veyn ist gerade beim niedersächsischen Finale des Wettbewerbs Local Heroes auf den zweiten Platz gekommen. Das Video ist bei einer Livesession im Studio der Musikhochschule am Weidendamm entstanden.

Xandi: „Stich ins Herz“

Alexander Hosenberg – kurz: Xandi – ist ein weiterer Pop-Student der Hochschule. Sein „Stich ins Herz“ ist ein knackiger Deutschpopsong mit einem herrlich altmodischen, aber packenden Solo von Jakob Gründemann auf der „Schweineorgel“ mit Hammond-Sound – John Lord, Steve Windwood und Co. lassen grüßen.

Hagelslag: „Lockdown“

Die Band Hagelslag hat gerade das Album „On Hold“ veröffentlicht – der Titel ist kein Zufall, die Pop-Jazz-Fusion-Großkapelle ist fürs Erste „on hold“, drückt also die Pausetaste. Schwer zu sagen, ob das tatsächlich nur eine Pause oder doch der Einstieg in den Ausstieg ist. Als Pausenfüller gibt es aber nun ganz frisch das Video einer Liveperformance des Songs „Lockdown“ – in bester Snarky-Puppy-Manier.