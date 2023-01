﻿Was für eine Stimme! Rebekka Bakken im Pavillon Hannover

Hannover. Mit „Time“ von Tom Waits beginnt der Abend. Rebekka Bakken lässt den Song funkeln und glänzen und strahlen, wie sie später noch viele andere Songs funkeln und glänzen und strahlen lässt. Aber dieser Eingangssong ist doch etwas Besonders, denn er markiert das Thema des Abends: das Vergehen der Zeit. Die norwegische Sängerin, die jetzt auf ihrer Solotour Station im Pavillon machte, erzählt von ihrer Kindheit und ihrer wilden Jugend, von Jungs, die schlecht küssen und von ihrem Musiklehrer, der sie schwer beeindruckt hat. Die Geschichten, die sie – sympathisch bis burschikos mit gelegentlichen deutschen Einsprengseln – vorträgt, haben manchmal etwas mit den Liedern zu tun. Manche Lieder singt sie aber auch einfach so.

Sehnsucht und Strahlkraft

Rebekka Bakken ist allein auf der Bühne, sie hat nur das Klavier und ihre Stimme. Aber die ist eben so stark, so voller Sehnsucht und Strahlkraft, dass sie allein alles trägt. Rebekka Bakken versteht es, sich vom vom Raunen ins Rufen zu schrauben und dann wieder zurück ins Singen zu fallen. Vom Schreien ist sie immer ganz weit entfernt, das hat sie nicht nötig. Diese Bakken-Stimme ist ziemlich einzigartig. Sie ist mädchen- und damenhaft, sie ist voller Trauer und Übermut, sie ist strahlend und doch ganz leicht angedunkelt. Wobei sie das alles fast gleichzeitig ist; mühelos schwirren die Töne von einer Lage in die andere.

Eleganz und Lässigkeit

Mag sein, dass die Sängerin auch Kunstfertigkeit demonstriert. Aber warum auch nicht? Sie kann es sich leisten. Vermutlich waren viele Freunde hochwertiger Soundanlagen im Publikum. Die Stimme von Rebekka Bakken ist eine Stimme, die man einer High-End-Anlage gern zu Testzwecken gibt. Mit ihr lässt sich Perfektion ebenso demonstrieren wie Eleganz und Lässigkeit.

Am Ende dürften die Freunde hochpreisiger HiFi-Anlagen wohl genauso begeistert gewesen sein wie ihre Begleitungen: Zwei Zugaben im ausverkauften Pavillon.

Am Sonnabend, 28. Januar, tritt Miss Allie um 20 Uhr im Rahmen ihrer „Immer wieder fallen“-Tour im Pavillon auf.