﻿Tourstart: Die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Well-Brüder unterwegs

In Oberbayern starten die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Well-Brüder ihre neue Tour. Zuerst war „Kulturelle Aneignung“ als Titel geplant. Nun heißt die Tour „Kulturelle Zumutung“.

Schliersee. Die Toten Hosen vor handgemalter Bergkulisse in einem Bauerntheater im tiefsten Oberbayern. Seite an Seite mit dem Kabarettisten Gerhard Polt und den Well-Brüdern – die für sich einst als Biermösl Blosn beanspruchten, die CSU in Bayern unter 50 Prozent gesungen zu haben: Erstmals seit sechs Jahren ist dieser kulturübergreifend-schräge Dreiklang wieder zu hören. Jetzt stand der „Forever“-Tourneeauftakt im oberbayerischen Schliersee an. Untertitel: „Kulturelle Zumutung“. Zu hören sind Punkrock aus dem Rheinland, Volksmusik und Satire im bairischen Dialekt. Die Angelegenheit geht auf Tournee; am 13. August ist ein Auftritt auf der Parkbühne in Hannover geplant.