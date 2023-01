﻿Wenn der Krieg kommt: Die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova im Kunstverein Hannover

Die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova zeigt in ihrer Kunst die Folgen des Krieges – und verkauft Werke, um mit dem Erlös das Militär zu unterstützen. Der Kunstverein Hannover präsentiert die erste große Retrospektive der Künstlerin.

Hannover. Der Krieg ist da. Eine ukrainische Künstlerin hat ihn gebracht – in Bildern und Objekten, in Filmen und Aktionen und auch in der Wirklichkeit.