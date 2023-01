Die Ausstellung „Die wahre Vermessung der Welt“ im Celler Bomann-Museum widmet sich dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß

Celle. Ältere Menschen kennen ihn von Abbildungen auf dem Zehnmarkschein: Carl Friedrich Gauß (1777–1855). Vor 200 Jahren hat der berühmte Universalgelehrte mit der Vermessung des Königreichs Hannover auf der Strecke zwischen Göttingen und Hamburg begonnen. Dabei ermöglichten die von ihm entwickelten Methoden eine bis dahin nicht erreichte Exaktheit. Jetzt widmet das Bomann-Museum Celle dem bekannten Mathematiker die Ausstellung „Die wahre Vermessung der Welt“.

Neben Texttafeln, Landkarten, Modellen, Hörstationen und Fotos sind auch historische Messgeräte zu sehen. Dazu gehört ein Heliotrop, das Gauß 1818 entwickelte – eine Art Fernrohr mit Spiegel, mit dem er das Sonnenlicht zu weit entfernten Zielpunkten umleiten konnte. Die Lichtsignale konnten von hohen Aussichtspunkten zugesandt werden, zum Beispiel vom Turm der Celler Stadtkirche zum 28 Kilometer entfernten Falkenberg. Auf dieser Grundlage sowie auf Grund von eigens entwickelten mathematischen Methoden und vielfach wiederholten Winkelmessungen konnten Strecken zwischen der Nordsee und Göttingen mit einer Genauigkeit von rund 20 Metern bestimmt werden.

Vorbereitungen für den Ausbau der Infrastruktur

Gauß lieferte nicht nur die Methoden, sondern war selber von 1822 bis 1844 mit Mitarbeitern in großen Teilen des heutigen Niedersachsens für Messungen und Berechnungen unterwegs. Seine Ergebnisse ermöglichten genauere Landkarten, die wiederum den Ausbau der Infrastruktur mit Straßen und Eisenbahnlinien begünstigten.

Das Bomann-Museum präsentiert die historische Ausstellung mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, die für viele Besucher vermutlich die Bedeutung von Gauß nur erahnen lässt. „Wir haben überlegt, wie man mit Experimenten die Messmethoden anschaulich machen kann“, sagt Kuratorin Hilke Langhammer und fügt hinzu: „An ein Heliotrop kann man keine Besucher ranlassen, denn es besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr der Erblindung.“ Wer neugierig geworden ist, kann an einer Station in der Ausstellung die Entfernung zwischen zwei Punkten mit Hilfe einer mathematischen Formel errechnen – und seine Lösung mit dem richtigen Ergebnis vergleichen, das es an der Museumskasse gibt.

Ein Eigenbrötler und Miesepeter?

Interesse weckt auch der Titel der Ausstellung, der an den Erfolgsroman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann aus dem Jahre 2005 anknüpft. Er ist Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß gewidmet. Von Humboldt wird darin als neugieriger Forscher mit vielfältigen Kontakten auf seinen Entdeckerreisen in aller Welt geschildert, während Gauß Reisen für Zeitverschwendung hält, am liebsten alleine am Professorenschreibtisch an der Uni Göttingen seinen Gedanken und Berechnungen nachgeht und abfällige Bemerkungen über die Dummheit seiner Mitmenschen macht, insbesondere über seine Studenten und seine eigenen Kinder.

Netzwerk aus dem 19. Jahrhundert: Skizze des ersten Triangulationsnetzes. © Quelle: Museum

Kehlmann zeichnet das Bild eines Eigenbrötlers und Miesepeters – ein Bild, das Langhammer so nicht stehen lassen will: „Gauß hat sich sehr um seine Kinder gekümmert und sich in seinen Briefen positiv geäußert, auch wenn er von seinen Söhnen mehr erwartet hatte.“ Und auch das von Kehlmann verbreitete negative Frauenbild von Gauß scheint einer Korrektur zu bedürfen, zumindest nach Meinung des Internationalen Kreises der Carl Friedrich Gauß Freunde, der in Gauß‘ Heimatstadt Braunschweig das „Gauss-Haus“ eingerichtet hat.

So heißt es auf der Homepage der "gauss-friends": "Seine Liebesbriefe sind von solcher Schönheit geprägt, weshalb sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen." Auch lange nach seinem Tod scheint Gauß immer noch eine Entdeckung wert zu sein – die Ausstellung im Bomann-Museum trägt dazu bei.

Bis 30. Mai 2023 im Bomann Museum in Celle

Von Joachim Göres