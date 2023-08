﻿Alle Vorstellungen ausverkauft: Schauspiel Hannover überzeugt mit „Die Wut, die bleibt“ bei Salzburger Festspielen

Hannover. Als klar war, dass das Schauspiel Hannover eine Produktion bei den Salzburger Festspielen zeigen würde, haben Intendantin Sonja Anders und die Salzburger Schauspieldirektorin Bettina Hering gemeinsam überlegt, ob sie einen prominenten Gast für den Auftritt bei dem prestigeträchtigen Festival engagieren sollten: Sie hatten Zweifel, ob das Stück im Hochglanzprogramm des prestigeträchtigen Festivals sonst genug Zugkraft entfalten würde.

Schließlich entschieden die beiden sich aber, ganz auf das Ensemble aus Hannover zu setzen – und lagen damit richtig: „Die Wut, die bleibt“ ist ein Publikumserfolg beim Festival geworden. Alle sieben Vorstellungen im Landestheater waren ausverkauft und die Zuschauerinnen und Zuschauer Abend für Abend begeistert. Am 10. September ist die Produktion nun erstmals in Hannover zu sehen.

Bestseller von Fallwickl als Vorlage

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Mareike Fallwickl, der während des Lockdowns entstanden und im vergangenen Jahr erschienen ist. Der Roman erzählt von Zumutungen, denen Frauen oft ausgesetzt sind: von der Furcht vor Übergriffen und der Last der Verantwortung für die Familie.

Hannoversches Starensemble: Szene aus „Die Wut, die bleibt“ mit Johanna Bantzer (links) und Anja Herden. © Quelle: Kerstin Schomburg

Die alltägliche Überforderung personifiziert die 1983 geborene Autorin in der Figur Helen: Die Mutter von drei Kindern stürzt sich zu Beginn des Romans ohne weitere Ankündigung vom Balkon, als ihr Mann feststellt, dass Salz beim Essen fehlt. Helens älteste Tochter Lola radikalisiert sich auf der trotzigen Suche nach Gründen für den Tod der Mutter. Sie wird Teil einer weiblichen Schlägertruppe, die sich am Patriarchat rächt. Und Helens Freundin Sarah, die sich nach dem tödlichen Sturz um deren Familie kümmert, gerät zwischen die Fronten.

Dass Autorin Fallwickl aus Salzburg stammt, hat nichts mit der Entscheidung der Festspiele zu tun, sich mit dem Schauspiel Hannover zusammenzutun, das bereits an der Dramatisierung des Romans gearbeitet hat. Ausschlaggebend war vielmehr Regisseurin Jorinde Dröse, die eine Wunschkandidaten von Schauspieldirektorin Hering war. Über Dröse kam der Kontakt nach Hannover zustande.

Ein sechsstelliger Betrag aus Salzburg

Für Schauspielintendantin Anders ist die Zusammenarbeit ein Glücksfall: „Es ist ein Geschenk für ein Theater wie unseres, mit den Salzburger Festspielen zu kooperieren“, sagt sie. Der Zugewinn an Aufmerksamkeit sei groß. Außerdem beteiligt sich Salzburg mit einem (niedrigen) sechsstelligen Betrag an der Produktion.

Modernes Bühnenbild im alten Salzburger Landestheater: Die Spielfläche von „Die Wut, die bleibt“. © Quelle: Stefan Arndt

Das Bühnenbild von Katja Haß wurde noch in den alten Theaterwerkstätten in Hannover gebaut und nach Salzburg verschickt, am Mittwoch geht es auf den Rückweg und wird dann im Ballhof aufgebaut. Es ist ein schlichter aufgebockter Raum, in dem oben von den Mühen des weiblichen Alltags erzählt wird, während sich unten die Gegenwehr organisiert.

Regisseurin Dröse, die gemeinsam mit Dramaturgin Johanna Vater eine elegante Bühnenfassung erstellt hat, in der die tote Helen sehr lebendig durch die Szene geistert, findet einen unaufgeregten Mittelweg zwischen Lehrstück und „Clockwork Orange“: Es gibt klare Botschaften und ästhetisch abgefederte Gewaltexzesse. Und starke Darstellerinnen wie Johanna Bantzer als Helen und Anja Herden als Sophie lassen keine Sehnsucht nach Gaststars aufkommen.

Die Hannover-Premiere ist am 10. September im Ballhof Eins ist ausverkauft. Es gibt sieben weitere Vorstellungen bis Ende Oktober.

