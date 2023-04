﻿Die nächste Generation: Das plant Pro Musica in der kommenden Saison

Klassikveranstalter Pro Musica präsentiert in der kommenden Saison neben bewährten Klassikstars auch Musikerinnen und Musiker, die das Konzertleben der Zukunft prägen könnten.

Hannover. Es ist nicht ungewöhnlich, dass klassische Musiker sich auf wenige Stücke beschränken, die sie für eine bestimmte Zeit aufführen. Der isländische Pianist Vikingur Ólafsson aber treibt dieses Prinzip jetzt auf die Spitze: Er spielt in der gesamten kommenden Saison nur ein einziges Stück – die „Goldbergvariationen“ von Johann Sebastian Bach. Der 39-Jährige will vor den Augen der Öffentlichkeit untersuchen, wie das Werk sich mit der Zeit und an unterschiedlichen Orten unter seinen Händen verändert. In Hannover ist er am 13. Oktober, wenige Tage nach Beginn des Experiments, zum Auftakt der neuen Pro-Musica-Saison im Großen Sendesaal zu erleben.